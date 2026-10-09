Edson Álvarez está próximo a regresar con el West Ham United

Edson Álvarez está cerca de poner fin a su ausencia de las canchas. El contención mexicano apunta a regresar a la actividad oficial con el West Ham United, institución que actualmente compite en la segunda división del fútbol inglés y con la que ha vivido una etapa de dudas durante los últimos meses.

La situación del futbolista mexicano comenzó a deteriorarse durante el pasado mercado de verano, cuando manifestó su deseo de salir del conjunto londinense. Álvarez buscó alternativas para continuar su carrera lejos del West Ham, sin embargo, no pudo conseguir sitio en ninguna liga del planeta.

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El mediocampista mexicano está cerca de poner fin a un periodo de casi dos meses sin actividad oficial con el West Ham United, ya que podría aparecer en la convocatoria para el encuentro frente al Queens Park Rangers de la Jornada 9 de la Championship… pic.twitter.com/qeJcXvfNYa — MedioTiempo (@mediotiempo) October 8, 2026

Uno de los principales problemas surgió en su relación con Nuno Espírito Santo, entrenador del conjunto inglés. El técnico decidió apartarlo del primer equipo después de que el mexicano mostrara poco optimismo respecto a jugar en la segunda división de Inglaterra.

Aquella postura terminó por complicar todavía más su situación deportiva. Edson dejó de tener participación oficial y quedó relgado mientras el equipo continuaba su temporada en el Championship. Su ausencia se prolongó durante casi dos meses

West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First Round | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Sin embargo, el panorama comienza a modificarse después del reciente parón internacional. Con los mercados de transferencias cerrados y sin posibilidades inmediatas de encontrar un nuevo destino, todo indica que Edson tuvo un acercamiento con Nuno para firmar un tratado de paz.

De acuerdo con la información difundida por MedioTiempo, Álvarez podría reaparecer en la convocatoria del West Ham para el compromiso frente al Queens Park Rangers este viernes. El cotejo representaría una oportunidad importante para el futbolista, especialmente después de permanecer tanto tiempo fuera de actividad oficial.

La posible reincorporación también responde a las necesidades deportivas del conjunto londinense, que mantiene como principal objetivo regresar a la máxima categoría del fútbol inglés. En ese escenario, recuperar a un jugador con experiencia internacional en este punto de la temporada puede reforzar las metas inmediatas del club.

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