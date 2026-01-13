Edson Álvarez le cierra la puerta a Tigres
Desde hace varios mercados, Tigres UANL ha rastreado el perfil ideal para reforzar su mediocampo de contención. La necesidad se acentuó tras la salida de Rafael Carioca, un pilar táctico cuya ausencia abrió un vacío que el club aún no logra llenar.
En ese contexto apareció un nombre recurrente y ambicioso: Edson Álvarez. El internacional mexicano encaja en el molde que buscan los felinos por jerarquía, liderazgo y lectura defensiva. Por ello, la directiva ha insistido con sondeos formales e informales, sin que hasta ahora exista una respuesta positiva.
La postura del futbolista ha sido clara y consistente. Álvarez ha priorizado su continuidad en Europa, convencido de que el máximo nivel competitivo es clave en su carrera y en el horizonte de selecciones. Esa convicción explica las negativas reiteradas a propuestas que, en lo económico, resultan seductoras.
El plan europeo de Edson se sostiene también por su historial reciente. Tras consolidarse en la Premier League con el West Ham United, el mediocampista mantuvo su foco en el Viejo Continente como plataforma de crecimiento y visibilidad internacional, una variable que pesa más que un regreso anticipado a la Liga MX.
Actualmente, el mexicano milita a préstamo con el Fenerbahçe, donde busca continuidad y protagonismo. Ese escenario refuerza su idea de competir en ligas de alta exigencia, sumar minutos de calidad y sostener un nivel que lo mantenga en el radar de competencias mayores.
Para Tigres, el caso se ha transformado en un fichaje prácticamente imposible. No por falta de interés ni de intentos, sino por la firme decisión del jugador. Cada ventana que pasa confirma que convencer a Edson requiere algo más que una oferta atractiva: exige cambiar su proyecto personal.
Mientras tanto, en San Nicolás analizan alternativas que no comprometan tiempos ni recursos en una negociación cuesta arriba. El “no” de Álvarez es respetado, aunque duele. Tigres seguirá buscando a su contención ideal, consciente de que algunos sueños, por ahora, permanecen en Europa.
