Edson Álvarez no se guarda nada luego de la caída de México ante Paraguay

El rendimiento de la selección mexicana no mejora. Incluso, el nivel del Tri cada vez va más a la baja. Esta fecha FIFA, el cuadro de Javier Aguirre tuvo un par de encuentros contra equipos mundialistas de CONMEBOL como lo han sido Paraguay y Uruguay. En ninguno de ellos, el combinado nacional fue capaz de ganar.

Está claro que la ausencia de buenos resultados genera muchas dudas en el entorno a la selección mexicana. A pesar de ello, el capitán del Tri, Edson Álvarez, decidió pasar de dicho ruido afirmando que más allá de no conseguir victorias, él y sus compañeros rompen filas y cierran el 2025 con muchos aprendizajes a seis meses de que México abra la copa del mundo.

Edson Álvarez no se guardó nada: sabían de las virtudes de Paraguay, pero las desconcentraciones volvieron a hundir al Tri. Otra derrota… y más dudas rumbo al 2026 😖



Es un gran rival, un rival físico con mucho juego directo, lo sabíamos desde el principio, sabíamos que una de sus fortalezas era el juego aéreo, desafortunadamente no estuvimos concentrados en el segundo gol y a estos niveles se paga caro. Edson Álvarez

El capitán de la escuadra nacional afirma que el grupo debe aprender de enfrentamientos de este nivel de exigencia.

Ambas facetas tenemos que aprender, tanto jugar en nuestra federación que es lo que tenemos que hacer, ahí si no ganamos también es problema. Creo que ante estos rivales de mayor jerarquía tenemos que seguir mejorando, tenemos que aprender. Edson Álvarez

Más allá de que los resultados no acompañaron a la escuadra nacional, Álvarez afirmó que el equipo mexicano mostró personalidad ante dos rivales de buen nivel de competencia esta fecha FIFA como lo fueron Uruguay y Paraguay.