Eduardo Camavinga en duda por molestias musculares antes del duelo decisivo ante Ucrania



Alarma en la selección francesa. Eduardo Camavinga ha encendido las alertas en el campamento de Francia tras presentar molestias en el isquiotibial durante la última sesión de entrenamiento. El mediocampista del Real Madrid no completó la práctica con el resto del grupo.

De acuerdo con información del periodista Fabrice Hawkins y del medio Madrid Zone, Camavinga trabajó por separado y su presencia para el encuentro ante Ucrania está en duda. El cuerpo técnico, encabezado por Didier Deschamps, evaluará su evolución en las próximas horas antes de tomar una decisión definitiva.

🚨 BREAKING: Eduardo Camavinga has hamstring pain.



He trained separately and is a DOUBT for tomorrow’s match. @FabriceHawkins pic.twitter.com/UalVpN4ZBS — Madrid Zone (@theMadridZone) November 12, 2025

El compromiso frente a Ucrania tiene una importancia capital. Francia se juega el pase directo a la próxima Copa del Mundo, por lo que cualquier baja representa un golpe sensible en el esquema del seleccionador. Una victoria colocaría al conjunto galo en el torneo sin necesidad de repechaje.

El panorama se complica aún más considerando las ausencias ya confirmadas de Aurélien Tchouameni y Adrien Rabiot, ambos fuera de acción por lesión. Con Camavinga en duda, el centro del campo de Francia pierde tres de sus piezas más técnicas y jóvenes de cara a un duelo trascendental.



FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

Deschamps deberá explorar alternativas urgentes. Una de las opciones que más fuerza toma es el regreso de N’Golo Kanté a la titularidad. El veterano mediocampista, hoy en la liga saudí, podría ocupar el lugar de Camavinga si este no logra recuperarse a tiempo.

La experiencia, liderazgo y despliegue físico de Kanté son argumentos de peso para el cuerpo técnico. Su inclusión permitiría mantener equilibrio defensivo en una zona que se ha visto debilitada en los últimos partidos. Francia confía en su aporte para sostener la intensidad en la medular.

Mientras tanto, el entorno del combinado nacional mantiene la esperanza de que Camavinga responda positivamente al tratamiento y pueda al menos estar en el banquillo. El diagnóstico definitivo se conocerá horas antes del encuentro, donde el jugador y el cuerpo médico decidirán si puede asumir el riesgo.