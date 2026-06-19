Egipto vs Nueva Zelanda: previa, predicciones y alineaciones

La selección de Nueva Zelanda está viviendo su tercera participación en una Copa del Mundo en el vigente Mundial 2026. Y aunque es consciente de que está lejos de figurar como favorito en el Grupo G, en donde la selección de Bélgica aparece como el candidato ideal para ganarlo, no pierde la esperanza de lograr un papel histórico, y, ¿por qué no?, arañar la clasificación entrando como segundos p uno de los mejores terceros. Tras los resultados de la primera fecha, el grupo está empatado y todas las selecciones suman 1 punto, por lo que todo está abierto.

Para lograrlo, el partido correspondiente a la fecha número dos se convierte en uno de esos duelos que se deben de ganar sí o sí, ante un equipo como Egipto que, al igual que ellos, está en busca de un papel sobresaliente tomando en cuenta la calidad de su planten en comparación con otras plantillas.

A través de este artículo, compartimos contigo todo lo que necesitas saber sobre este tenso duelo entre la selección de Nueva Zelanda y el combinado de Egipto.

Pronóstico SI Fútbol

Nueva Zelanda llega al Mundial 2026 como uno de esos equipos que no tienen prácticamente nada que perder, más allá de la sensación amarga que deja la derrota en cada uno de sus hinchas. Y es que el volver a una justa mundialista después de 16 años representa ya, para ellos, un verdadero logro. Por consecuencia, lo que venga ya para ellos es de total ganancia.

Egipto, por otro lado, aún tiene la sensación de que pudo lograr más cosas en el ámbito mundial teniendo a un fenómeno del gol como lo es Mohamed Salah. La deuda con la historia tiende a jugar un papel incómodo en esta clase de compromisos, y, al mismo tiempo, tiende a convertirse en una suerte de impulso para ellos.

Pronóstico: Egipto 2-0 Nueva Zelanda

¿A qué hora se juega Egipto vs Nueva Zelanda?

Ciudad : Vancouver, Canadá

: Vancouver, Canadá Estadio : BC Place Vancouver

: BC Place Vancouver Fecha : domingo 21 de junio

: domingo 21 de junio Hora: 21:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 02:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre Egipto y Nueva Zelanda

Partidos jugados: 1

Egipto : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Nueva Zelanda: 0

Último partido entre ambos: 22/03/2024 - Nueva Zelanda 0-1 Egipto- Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

Egipto Nueva Zelanda Bélgica 1-1 Egipto 15/06/2026 Irán 2-2 Nueva Zelanda 15/06/2026 Brasil 2-1 Egipto 06/06/2026 Inglateraa 1-0 Nueva Zelanda 06/06/2026 Egipto 1-0 Rusia 28/05/2026 Haití 4-0 Nueva Zelanda 02/06/26 España 0-0 Egipto 31/03/2026 Nueva Zelanda 4-1 Chile 30/03/26 Arabia Saudita 0-4 Egipto 27/03/2026 Nueva Zelanda 0-2 Finlandia 27/03/26

¿Cómo ver Egipto vs Nueva Zelanda por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One México ViX Premium España DAZN España

Últimas noticias de Egipto

El máximo ganador histórico de la Copa Africana de Naciones está disputando su cuarta copa del mundo, con la ilusión y el compromiso de llegar más lejos que en las ediciones anteriores.

‘Los Faraones’, que disputaron un total de siete partidos en la historia del torneo sumando cinco derrotas y ni una sola victoria, llegaron ansiosos por mostrar al resto del mundo el nivel que en varias oportunidades alcanzaron dentro de su continente.

El resultado obtenido en la jornada número uno por el Grupo G en el Mundial 2026, dejó sensaciones encontradas en el núcleo de la selección de Egipto. Esto fue lo que declaró su delantero Hamza Abdelkarim, tras el empate 1-1 frente a Bélgica,

"Al final conseguimos un punto, pero lo dimos todo. Tenemos que dar las gracias a los aficionados que vinieron. Sabemos que Bélgica es un buen equipo con jugadores de gran calidad, pero no podemos decir que haya sido el partido más difícil ni el más fácil: cada partido vale tres puntos. El ambiente fue fantástico y tenemos que dar las gracias a los fanáticos. Esperamos con ganas el próximo partido".

Egypt v Russia - International Friendly | Sayed Hassan/GettyImages

Posible alineación de Egipto contra Nueva Zelanda (4-3-3): Mohamed El Shenawy, Mohamed Hany, Ahmed Hegazi, Rami Rabia, Mohamed Hamdi; Hamdi Fathi, Marwan Attia, Trézéguet; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa Mohamed

Últimas noticias de Nueva Zelanda

Nueva Zelanda regresa a un Mundial tras lo realizado en el 2010, y solo por tercera vez en su historia. Sin embargo, el equipo conocido como los All-Whites por su llamativo uniforme brillante aún no ha ganado un solo partido en el escenario mundialista.

A pesar de llegar al Mundial con la nada grata etiqueta de ser el equipo peor rankeado del campeonato mundial, el equipo neozelandés logró empatar 2-2 en su primer partdo frente a Irán en un partido lleno de emoción.

“Es muy especial. Teníamos varios objetivos al llegar aquí y el primero era abrir nuestra cuenta goleadora. Así que llevarnos un punto no está mal y hay muchas cosas positivas que sacar de este partido", declaró Elijah Just, autor de los dos goles de Nueva Zelanda.

Posible alineación de Nueva Zelanda contra Egipto (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Stamenic, Rufer; Just, McCowatt, Randall; Wood.

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