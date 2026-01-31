Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen: previa, predicciones y alineaciones

La Bundesliga presenta este sábado un duelo de realidades contrastantes en el Deutsche Bank Park. El Eintracht Frankfurt, sumido en el caos tras la destitución de Dino Toppmöller y con una defensa que hace agua, recibe al Bayer Leverkusen.

El conjunto local, ahora dirigido interinamente por Dennis Schmitt, llega en caída libre: no gana desde hace siete partidos en todas las competiciones y viene de una derrota europea ante el Tottenham.

Por su parte, el Leverkusen de Kasper Hjulmand busca aprovechar la inestabilidad de su rival para acercarse a los puestos de Champions League, además de llegar con la moral alta tras vencer al Werder Bremen y al Villarreal en sus últimos compromisos.

¿A qué hora se juega el Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen?

Ciudad : Frankfurt, Alemania

: Frankfurt, Alemania Estadio : Deutsche Bank Park

: Deutsche Bank Park Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora : 09:30 EE.UU (Este), 08:30 CDMX, 15:30 España

: 09:30 EE.UU (Este), 08:30 CDMX, 15:30 España Competición: Jornada 19 - Bundesliga

Historial de enfrentamientos directos entre Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen (últimos cinco partidos)

Eintracht Frankfurt : 0 victorias

: 0 victorias Empate: 0

Bayer Leverkusen : 5 victorias

: 5 victorias Dato destacado: El Leverkusen ha ganado los últimos 6 enfrentamientos consecutivos ante el Frankfurt, con un marcador global abrumador. En la primera vuelta ganaron 3-1.

Bayer Leverkusen v Villarreal - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen Frankfurt 0-2 Tottenham (28/01/26) Leverkusen 3-0 Villarreal (28/01/26) Frankfurt 1-3 Hoffenheim (24/01/26) Leverkusen 1-0 Werder Bremen (24/01/26) Werder Bremen 3-3 Frankfurt (16/01/26) Olympiacos 2-0 Leverkusen (20/01/26) Stuttgart 3-2 Frankfurt (13/01/26) Hoffenheim 1-0 Leverkusen (17/01/26) Frankfurt 3-3 Dortmund (09/01/26) Leverkusen 4-1 Stuttgart (10/01/26)

¿Cómo ver el Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports, Sky+ España DAZN

Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur- UEFA Champions League 2025/2026 | NurPhoto/GettyImages

Últimas noticias del Eintracht Frankfurt

Las Águilas atraviesan una turbulencia severa. Ubicados en la octava posición con 27 puntos, la directiva decidió cesar a Dino Toppmöller la semana pasada. La defensa es el principal dolor de cabeza: han concedido al menos dos goles en siete partidos consecutivos.

Para este encuentro, el interino Dennis Schmitt no contará con los delanteros Michy Batshuayi y Jonathan Burkardt por lesión, mientras que Can Uzun es duda. La esperanza recae en el debut como titular de Arnaud Kalimuendo, recién llegado a préstamo, quien estará acompañado por Ritsu Doan y Farès Chaïbi en el ataque.

Posible alineación de Frankfurt (4-4-2): Kauã Santos; Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate, Rasmus Kristensen; Hugo Larsson, Ellyes Skhiri, Nathaniel Brown; Ritsu Doan, Farès Chaïbi y Arnaud Kalimuendo.

Bayer 04 Leverkusen vs Eintracht Frankfurt - 1. Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

Últimas noticias del Bayer Leverkusen

El Leverkusen llega más tranquilo, ocupando la sexta plaza con 32 puntos, a cuatro de la zona de Champions. Aunque su forma fuera de casa ha sido irregular (tres derrotas en los últimos cuatro viajes ligueros), la victoria reciente ante el Bremen y el dominio histórico sobre el Frankfurt les da la etiqueta de favoritos.

El técnico Kasper Hjulmand tiene la baja sensible del portero Mark Flekken (lesión de rodilla hasta marzo) y la suspensión del central Loïc Badé. Esto obligará a utilizar al mediocampista Robert Andrich en la línea defensiva junto a Quansah y Belocian.

Posible alineación de Leverkusen (3-4-2-1): Janis Blaswich; Jarell Quansah, Robert Andrich, Jeanuel Belocian; Lucas Vázquez, Maza (o Xhaka), Aleix García, Alejandro Grimaldo; Jonas Hofmann, Malik Tillman; Patrik Schick.

Pronóstico SI Fútbol

El Frankfurt es un equipo herido con una defensa extremadamente frágil, lo cual es el escenario ideal para un Leverkusen que, a pesar de sus propias inconsistencias a domicilio, sabe exactamente cómo ganarle a este rival (lo ha hecho en sus últimas 6 citas). La capacidad goleadora del Frankfurt (39 goles) sugiere que anotarán, pero su defensa no podrá contener el ataque visitante.

Eintracht Frankfurt 1-3 Bayer Leverkusen

