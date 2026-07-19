El 11 ideal combinado de la final entre Argentina y España

Se viene el partido más esperado. La Copa está en juego y tanto Argentina como España quieren bordar una estrella más a su camiseta. Mientras ambos equipos se preparan para este duelo que marcará la historia, en SI armamos el once ideal entre los titulares de las dos selecciones.

El XI ideal combinado entre Argentina y España

1. Emiliano Martínez

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Si consideramos el Mundial de cada portero, el de Unai Simón ha sido mejor. El de España solo recibió un tanto en todo el certamen. Sin embargo, nos inclinamos por el Dibu ya que si bien no brilló como en Qatar, sabemos de lo que es capaz en un partido tan importante como una final del mundo.

2. Pedro Porro

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Comenzó siendo suplente de Llorente y se quedó con el lateral derecho gracias a su despliegue, agresividad y llegada al gol. Su tanto ante Francia es uno de los más importantes de España y sin dudas de su carrera.

3. Pau Cubarsí

Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

El del Barça está jugando su primer Mundial con 19 años y pareciera que ya tiene 5 Copas encima. Un central sobrio, fuerte, firme en el mano a mano y con una gran visión de juego. Marcará una época.

4. Cuti Romero

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Tanto Romero como Laporte podrían estar en este puesto ya que ambos vienen realizando un gran Mundial. Pero el Cuti fue más importante para la Argentina, imponiendo su presencia en el fondo y marcando dos tantos clave ante Cabo Verde (lo terminaron dando en contra) y Egipto.

5. Marc Cucurella

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill/GettyImages

En el lateral izquierdo no hay dudas. El flamante refuerzo del Real Madrid ha sido uno de los puntos más altos de la España finalista. Firme en lo defensivo, se integra al ataque con naturalidad y es un gran asistidor para los delanteros.

6. Rodri

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Guardiola había dicho que su volante central iba a comenzar a parecerse al que fue antes de la grave lesión en el Mundial. Y no falló. Rodri volvió a ser el eje sobre el cual se mueve el equipo, distribuyendo el balón con la eficacia que acostumbra y siendo el equilibrio permanente que La Roja necesita.

7. Enzo Fernández

FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARG | THOMAS COEX/GettyImages

Su aparición en Qatar fue determinante para que Argentina acabara levantando la Copa. Ya consolidado en el once titular, Enzo vuelve a ser importantísimo en esta Copa, anotando goles agónicos y decisivos ante Egipto e Inglaterra.

8. Alexis Macallister

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

Un puesto parejo en el que tanto Dani Olmo como Alexis merecen estar. Si bien el español es una pieza clave en el ataque español, encontrando espacios y abasteciendo a los delanteros, el argentino ha sido más determinante para Argentina con su fiereza en el mediocampo, su tanto ante Suiza y las ocasiones generadas ante Inglaterra.

9. Lamine Yamal

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

Lamine no ha brillado como muchos lo hubieran esperado, pero no deja de ser el jugador distinto que tiene España para ir en busca de su segunda Copa. Desequilibrante como pocos, es el arma predilecta del equipo para desarmar las defensas rivales.

10. Lionel Messi

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

¿Qué se puede decir del GOAT que no se haya dicho? Lionel no deja de sorprender. A sus 39 años, luego de salir campeón del mundo y disputando su sexta Copa, sigue teniendo hambre de gloria. El mejor jugador de todos los tiempos, sin lugar a discusión.

11. Mikel Oyarzabal

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Tullio Puglia - FIFA/GettyImages

Tanto Lautaro como Julián supieron marcar goles clave para Argentina en esta Copa, pero por lo hecho en este certamen, para el puesto de centrodelantero nos inclinamos por el de la Real Sociedad, goleador de España con 5 tantos y autor del tanto con el que la Roja comenzó a ganarle a Francia la semifinal.