El 11 ideal de Rayados con el fichaje de Luca Orellano

La llegada de Luca Orellano al Barrial no sería un fichaje más; sería la pieza que faltaba para completar un rompecabezas ofensivo letal. Tras la salida de figuras históricas por la banda derecha, Rayados estaría apostando por la juventud, el regate y la velocidad pura.

Basándonos en la pizarra táctica proyectada para el Clausura 2026, así se pararía el Monterrey para el próximo torneo bajo el mando de un insaciable Domènec Torrent.

Así luce el 11 ideal de Rayados con la llegada de Luca Orellano

Portería

Santiago Mele: La directiva trajo al arquero de la Selección Uruguaya para ser titular y este semestre lo debe confirmar. Aporta una seguridad aérea y una capacidad de reacción bajo palos que Rayados necesita para cerrar partidos importantes.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Defensa

Ricardo Chávez (Lateral Derecho): Dueño absoluto de la banda. Su capacidad para llegar a línea de fondo y lanzar centros precisos lo convierte en el socio ideal para un extremo que tiende a recortar hacia el centro. Defensivamente disciplinado, Chávez vive el mejor momento de su carrera.

Stefan Medina (Defensa Central): El "Capitán sin gafete" regresa a su zona de mayor influencia. Medina ofrece salida limpia de balón y una anticipación elite. Tras la salida de Sergio Ramos, su experiencia es vital para cubrir las espaldas de los laterales voladores.

Víctor 'Toro' Guzmán (Defensa Central): La potencia física pura. Mientras Medina pone la inteligencia, el 'Toro' pone el músculo. Es impasable en el juego aéreo y su agresividad en la marca es el complemento perfecto para secar a los delanteros rivales.

Gerardo Arteaga (Lateral Izquierdo): Un extremo disfrazado de defensa. Arteaga es fundamental para dar amplitud por izquierda. Su ida y vuelta constante permite que Ocampos pueda pisar el área con libertad, sabiendo que la banda siempre estará ocupada.

Urawa Red Diamonds v CF Monterrey: Group E - FIFA Club World Cup 2025 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Mediocampistas:

Jorge 'Corcho' Rodríguez (Pivote Defensivo) : El equilibrio del equipo. Todo el juego de Rayados pasa por sus pies. Es el encargado de recuperar, dar el primer pase y mantener al equipo compacto. Sin él, el sistema ofensivo se partiría en dos.

Fidel Ambriz / Óliver Torres (Interior Mixto): La gran duda táctica. Si se busca dinamismo y recorrido físico, Ambriz es el titular indiscutible para morder en todo el campo. Si el partido pide posesión, control de tiempos y pisar el área contraria, la clase del español Óliver Torres toma la batuta.

Sergio Canales (Enganche): El maestro de la orquesta. Jugando libre detrás del delantero, Canales conecta todas las piezas. Su visión para filtrar balones a Orellano y Ocampos, sumada a su llegada de segunda línea, lo mantiene como el jugador más talentoso de la liga.

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Delanteros:

Luca Orellano (Extremo Derecho): Zurdo, encarador y eléctrico. Llegaría para jugar a perfil cambiado. Su tendencia a recortar hacia el centro abriría un carril enorme para Chávez y le permitiría asociarse en corto con Canales o buscar el disparo de media distancia. Sería el desequilibrio que falta en el equipo.

Lucas Ocampos (Extremo Izquierdo): La aplanadora argentina. No es solo técnica; es potencia y sacrificio. Ocampos gana duelos físicos contra cualquier lateral y tiene el olfato de gol de un delantero centro, apareciendo frecuentemente en el área para rematar los centros cruzados.

Germán Berterame (Delantero Centro): El 'Killer' incansable. Con Orellano y Ocampos surtiendo balones, 'Berte' se dedica a lo que mejor sabe: definir. Su movilidad constante arrastra marcas, generando espacios para que lleguen los mediocampistas. Es la punta de lanza de este trabuco.

FC Cincinnati v FC Juarez - Leagues Cup Phase One | Jeff Dean/GettyImages

Así se vería el once ideal de Rayados de Monterrey (4-2-3-1):

Portero: Santiago Mele

Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga

Medios: Jorge Rodríguez, Óliver Torres, Sergio Canales

Delanteros: Luca Orellano, Germán Berterame, Lucas Ocampos

