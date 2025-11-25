El Club América ha comenzado a perfilar posibles refuerzos para el mercado de invierno y uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Emiliano Gómez, mediapunta uruguayo del Puebla que ha llamado la atención por su rendimiento individual dentro de un equipo con muchas dificultades.

A sus 24 años, Gómez se ha convertido en una de las revelaciones del torneo. A pesar del pobre desempeño colectivo del Puebla, el charrúa registró 6 goles y 4 asistencias en 16 partidos, números que destacan su capacidad para generar peligro y asumir responsabilidades ofensivas.

🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



América está interesado en Emiliano Gomez. ✍️



Mediapunta uruguayo de 24 años, actualmente juega en Puebla. 🦅



¿Cómo verían su fichaje? 🤔



📰 vía: @CLMerlo pic.twitter.com/DWrJ7m0NJ6 — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) November 22, 2025

En Coapa buscan reforzar la zona de creación con un mediapunta dinámico, capaz de enlazar líneas y sumar también cifras de gol. Gómez encaja perfectamente en ese perfil, por lo que se ha convertido en una opción seria para el proyecto azulcrema de cara al Clausura 2026.

Puebla pagó alrededor de 2 millones de dólares por su fichaje y su intención, en caso de una venta, será elevar considerablemente el precio. El club camotero ve en Gómez uno de sus activos más valiosos y esperaría una oferta que refleje su impacto inmediato en la liga.

Puebla v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Además del América, Pumas y León también han mostrado interés en el jugador. Ambos clubes han seguido su evolución durante el año y lo ven como una pieza ideal para potenciar su ataque en el próximo torneo.

Sin embargo, el poder económico y la capacidad de negociación del América lo colocan como uno de los favoritos para avanzar en la operación. El club está evaluando si su costo-beneficio justifica una inversión alta por un jugador que, pese a su juventud, ya demuestra madurez competitiva.

Gómez, por su parte, está concentrado en terminar bien la campaña, aunque no vería con malos ojos un salto a un equipo protagonista en la Liga MX. Su estilo técnico, visión y facilidad para aparecer entre líneas lo vuelven un jugador atractivo en el mercado.