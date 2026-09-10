El América estaría cerca de fichar a dos centrales extranjeros para reemplazar a Sebastián Cáceres

La noche del miércoles 9 de septiembre del 2026, justo cuando los clubes de la Liga MX se apresuraban para concretar sus fichajes antes de que cerraran los registros, el Club América habría amarrado a dos defensas centrales, según informó el reconocido periodista deportivo, César Luis Merlo.

Nos referimos al futbolista argentino Santiago Ramos Mingo, proveniente del Bahía de Brasil, y al uruguayo Santiago Bueno, quien fuera compañero de Raúl Jiménez en el Wolverhampton de Inglaterra y que llegaría en calidad de préstamo para el conjunto capitalino.

🚨Todos los detalles de la llegada de Santiago Ramos Mingo al América, una de las exclusivas del día. 🦅💣 pic.twitter.com/4X2si89TbX — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 9, 2026

🚨Santiago Bueno es nuevo refuerzo del América.

*️⃣El defensor uruguayo llega a préstamo por un año y con una opción de compra desde Wolverhampton.

ℹ️Primero reportado por @eduuxqs ⬇️https://t.co/ZESRX12fL1 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 10, 2026

¿Carlos Álvarez llega lesionado al América? Esto es lo que se sabe al respecto

Carlos Álvarez se convirtió en uno de los refuerzos más llamativos del América para el semestre ya en curso, aunque su llegada habría estado acompañada por un problema físico. El español, procedente del Levante, arribó a México con una pubalgia que arrastraba desde antes de concretar su fichaje con los del nido de Coapa.

La situación, sin embargo, nunca habría representado una sorpresa para el América. Tanto el cuerpo técnico como la directiva estaban enterados del estado físico del mediapunta antes de completar la operación. Pese a ello, toda la gente de planeación deportiva dio luz verde al movimiento.

Dentro del club existe calma respecto a la pubalgia que presenta el español. Se considera una lesión menor que, con el manejo adecuado de las cargas y periodos de reposo, no tendría que convertirse en un inconveniente importante. Siendo así, América decidió seguir adelante con el movimiento.

CA Osasuna v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Las primeras jornadas de Álvarez como futbolista de Coapa también han servido para reducir cualquier preocupación alrededor de su condición. Álvarez trabaja junto con el resto del plantel dentro de la normalidad y, hasta el momento, la pubalgia no habría presentado señales de agravarse durante los entrenamientos.

Eso no significa que el América pretenda acelerar su preparación. El español estaría realizando algunas labores con una intensidad menor mientras completa su proceso de adaptación. La meta es darle rodaje paulatino hasta que esté en forma para jugar con el primer equipo.

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