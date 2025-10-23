América debe cerrar con fuerza la fase regular de la Liga MX. El cuadro de la capital del país sigue en la caza del liderato general. El mismo se lo pueden jugar en contra del Toluca en la última jornada del torneo. Aunque para que esto se dé, los del nido de Coapa deben ganar los dos siguientes encuentros.

El primero de ellos se jugará este viernes en territorio del Mazatlán. El cuadro de André Jardine se cruzará con un equipo que prácticamente no apunta a nada en lo que resta de torneo. Pese a ello, el cotejo se puede complicar más de lo esperado debido al cúmulo de ausencias del equipo.

De acuerdo a información de Gibran Araige de TUDN, Alejandro Zendejas, Henry Martín y Erick Sánchez están descartados para el juego ante Mazatlán. pic.twitter.com/J4H7cXfo6n — AS México (@ASMexico) October 23, 2025

Si bien entrenaron a lo largo de la semana con el objetivo de ser elegibles para este encuentro, Henry Martín, Alejandro Zendejas y Erick Sánchez están descartados al cien por ciento. Los tres hombres padecen lesiones de índole muscular, por lo que el riesgo de recaídas sigue siendo muy elevado.

America v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El cuerpo técnico del América de la mano con el equipo médico, han decidido no poner en riesgo a ninguno de los antes mencionados. El club prefiere que los tres lleguen en plenitud al duelo clave ante el Toluca o incluso, en el peor escenario posible, sean elegibles ya hasta la liguilla.

La lista de lesiones del América se hace más amplia tomando en cuenta que ni José Zúñiga, ni Isaías Violante serán elegibles por lo que resta de torneo regular.

La única buena noticia para los de la capital del país es el retorno de Sebastián Cáceres a la convocatoria. El zaguero charrúa se ha perdido el juego en contra del Puebla debido a una acumulación de tarjetas. Ahora, se entiende que el zaguero será parte del equipo inicial de André Jardine para el cotejo de la jornada 15.