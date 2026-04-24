El América se "refuerza" para el cierre del torneo

El América ha encontrado mejoría sobre el cierre del torneo. Principalmente en la obtención de resultados por sobre la calidad del juego que desarrollan. Siendo el caso, todo indica que el cuadro de la capital del país entrará en la liguilla dentro de la normalidad, una etapa en la que tendrán que ser todavía mejores.

Para ello, será importante que el técnico André Jardine recupere piezas en el camino. Tanto jugadores que estén con un nivel a la baja, como hombres ausentes por lesión. Uno de los más sonados es sin duda el capitán Henry Martín, quien luego de semanas de ausencia, retornará a una convocatoria del equipo.

¡BUENAS NOTICIAS PARA EL AMÉRICA!🦅#CentralFOX Henry Martín está listo para volver a tener minutos con las Águilas y estará en la banca ante Atlas en la Jornada 17🔄@crh_oficial 👇https://t.co/EzAptZAzdW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2026

Fuentes confirman que Henry Martín será elegible para la última jornada de Liga MX. El mexicano será llamado para el cotejo donde el América se mida contra el Atlas en el campo del Estadio Azteca. De inicio saltará desde el banco de suplentes. Su actividad en el cotejo dependerá de los escenarios de partido.

Martín ha superado ya los dos meses sin actividad oficial con el América. Su última presencia fue el pasado 20 de febrero en el cotejo donde los de Coapa pasaron por encima del Puebla 0-4. Aquella noche de viernes, Henry jugó un total de 75 minutos y luego se cayó de forma radical por temas de salud.

America v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

En datos todavía más severos, Henry está por llegar al año completo sin marcar un sólo en un partido oficial. La última vez que el capitán del América se hizo presente con un gol fue el 18 de mayo de 2025 en la semifinal contra Cruz Azul.

América es uno de los peores ataques del torneo. Habrá que ver si con sólo el retorno de Martín, los de la capital del país se pueden hacer mucho más fuertes en la zona final del campo.