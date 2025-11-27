El apoyo de Xabi Alonso a Vinícius Junior en medio de la polémica

Sufrida y muy trabajada victoria la que consiguió el Real Madrid en Grecia ante el Olympiakos por la UEFA Champions League. El equipo de Xabi Alonso comenzó perdiendo 1-0, lo dio vuelta y logró estar 3-1 arriba gracias a un hattrick de Mbappé (luego haría el cuarto gol también).

Pero en esa ráfaga de goles de la Casablanca y con los dos goles de ventaja, había vuelto a aparecer Vini Jr. en su máximo esplendor para estirar la ventaja, pero el gol fue anulado por offside a instancias del VAR.

Luego del 3-4, y en rueda de prensa, Xabi Alonso alabó el buen trabajo del delantero nacido en Brasil y su sensación ante el grito de gol que no sumó en el marcador:

"Ha estado genial. Estoy muy contento con Vini. Me duele que le anularan el gol; lo preparamos y se merecía marcar"

Tras el partido, el delantero brasileño compartió un bonito momento con Xabi Alonso cuando ambos se dirigían de regreso al vestuario.

Se pudo ver al entrenador dándole un cálido abrazo a Vinicius, dejando claro que no hay ningún problema entre ellos ante las diferentes versiones que aparecieron desde el triunfo en El Clásico ante el FC Barcelona hasta aquí, por aquella sustitución promediando el segundo tiempo en el Bernabeu, donde Vini se fue directo al vestuario cuando vio que Alonso decidía quitarlo.

Xabi Alonso & Vini Jr. at FT. 🤍 pic.twitter.com/IiehcUiKBJ — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 26, 2025

Respecto a toda la polémica generada luego de tres partidos sin conseguir triunfos, Alonso fue contundente y defendió a sus jugadores: “Estamos todos unidos y eso es lo realmente importante”, expresó..

Además, el entrenador también celebró el carácter demostrado por el equipo, que supo reponerse a un inicio de partido de pesadilla, ya que rápidamente se encontró en desventaja y con un XI inicial que tuvo una fuerte rotación y futbolistas que no jugaron en su posición habitual debido a lesiones de algunos de sus compañeros. A eso, se sumó una segunda mitad llena de nervios. "Empezamos mal, pero demostramos resiliencia y unidad, y entre todos conseguimos darle la vuelta", afirmó.

