El Arsenal busca blindar a una de sus estrellas ante el interés del Real Madrid

Para nadie es un secreto que el Real Madrid sigue pensando en el futuro del club. Si bien el cuadro de la capital de España ha firmado ciertos fichajes este verano con el fin de renovar parcialmente la plantilla, la meta no se ha cumplido del todo, sigue habiendo zonas de oportunidad en el equipo.

La zona clave es la defensa central. Se entiende que los blancos quieren terminar con los ciclos de David Alaba y Antonio Rüdiger en el verano de 2026. Siendo el caso, la gerencia ya tiene en la mesa una lista de opciones de zagueros que pueden llenar ambos vacíos, uno de ellos, cerca de ser blindado por su club.

El Arsenal busca firmar la extensión de contrato de William Salibá a toda costa. El cuadro de la equipo inglesa sabe que el zaguero siente atracción por la opción de sumarse al Real Madrid. Siendo el caso, la directiva del club de la Premier League quiere poner en la mesa del galo una oferta irrechazable.

La oferta de parte del Arsenal a Salibá es de 5 años más de contrato. Es decir, el club le ofrece una extensión hasta el verano de 2032. De la misma forma, los 'Gunners' entienden que no pueden poner límites financieros por lo que hay apertura a convertir a William en el central mejor pagado de toda Inglaterra.

El contrato actual de Salibá termina en verano de 2027. Arsenal quiere llegar al próximo verano con el jugador firmado a largo plazo para evitarse escenarios de venta.

