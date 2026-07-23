El Arsenal confirma la lesión de Saliba: ¿cuánto tiempo estará de baja?

El Arsenal hizo oficial la situación médica de William Saliba y confirmó que el defensor estará marginado de la actividad durante un período prolongado debido a una lesión en la espalda. La buena noticia para el conjunto londinense es que, tras las evaluaciones realizadas, se determinó que el futbolista no necesitará pasar por el quirófano.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El club informó que Saliba iniciará de inmediato un programa de rehabilitación controlado, con un seguimiento permanente para favorecer su recuperación. Si bien no se comunicó una fecha estimada para su regreso, todo indica que el tiempo de baja será menor al que se temía en un primer momento.

William Saliba medical update. — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2026

Jugó lesionado durante meses

Según trascendió, el defensor arrastraba problemas en la espalda desde marzo, aunque continuó compitiendo tanto con el Arsenal como con la selección de Francia durante el la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, el esfuerzo terminó pasándole factura: en las semifinales del Mundial frente a España, el zaguero cayó al suelo con evidentes gestos de dolor y tuvo que abandonar el encuentro antes del descanso.

En esa línea, en los últimos días existía un fuerte temor entre los aficionados del Arsenal por la posibilidad de que Saliba necesitara cirugía, una situación que podría haberlo dejado fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses.

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

La confirmación de que el tratamiento será conservador representa un alivio para el entrenador Mikel Arteta y su cuerpo técnico, ya que las posibilidades de un regreso más temprano siguen abiertas. El objetivo ahora será que el defensor vuelva en plenitud física y sin riesgos de una recaída.

Las alternativas que maneja Arteta

Mientras Saliba completa su recuperación, el Arsenal deberá reorganizar su última línea. Cristhian Mosquera aparece como uno de los principales candidatos para ocupar su lugar, luego de haber sumado minutos junto a Gabriel en distintos momentos de la temporada pasada.

Además, Ben White ofrece una alternativa de experiencia como marcador central, aunque también viene de superar problemas físicos. Otras opciones dentro del plantel son Piero Hincapié y Riccardo Calafiori, dos futbolistas con capacidad para desempeñarse en esa posición si Arteta necesita rotar su defensa durante la ausencia del francés.

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