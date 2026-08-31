El Arsenal refuerza su cantera con dos jugadores del Manchester United

El Arsenal concretó la incorporación de dos juveniles que pertenecían al Manchester United: primero fue James Scanlon, anunciado el sábado, y un día después se confirmó la llegada de Habeeb Ogunneye. Ambos futbolistas llegan con el objetivo de acercarse al primer equipo.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Durante la temporada pasada, tanto Scanlon como Ogunneye sumaron minutos en la League Two, cuarta categoría del fútbol inglés, durante sus respectivos préstamos.

Welcome to The Arsenal, James! 👋



Gibraltar international James Scanlon is ready to begin a new chapter as a Gunner 👇 — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) August 29, 2026

Scanlon busca una oportunidad en ataque

Scanlon, de 19 años y próximo a cumplir 20, se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede actuar como mediapunta. El futbolista nació en Inglaterra, pasó por las divisiones inferiores del Derby County y llegó al United a los 14 años.

Su llegada al conjunto Gunner puede abrirle una posibilidad interesante dentro de la estructura del equipo. La situación de la banda izquierda, especialmente tras la salida de Gabriel Martinelli rumbo al Al Hilal, podría favorecer sus aspiraciones hacia el plantel profesional.

Además, pese a su juventud, ya acumula 24 partidos con la selección de Gibraltar. Su perfil creativo, capacidad para generar ocasiones y llegada al área son algunas de las características que pretende potenciar en Londres.

Ogunneye y la competencia por el lateral

Ogunneye, por su parte, tiene 20 años y se desempeña como lateral derecho; su vínculo con el Manchester United se extendió durante aproximadamente 15 años, pero ahora apunta a una nueva etapa en Londres, su ciudad de origen, con la intención de seguir creciendo en el plantel de Mikel Arteta.

Manchester United U21 v Derby County U21: Premier League 2 | Zohaib Alam/GettyImages

La competencia por el puesto será importante, con nombres como Ben White y Jurriën Timber por delante. Aún así, las lesiones y la situación de algunos jugadores podrían generar oportunidades durante la temporada.

En esa línea, cabe destacar que la apuesta del Arsenal por ambos juveniles no es casualidad. El club viene dando protagonismo a futbolistas formados en su academia, como Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri. Ese antecedente convierte al proyecto londinense en un destino especialmente atractivo para jóvenes que buscan dar el salto definitivo al máximo nivel.

El antecedente de Ayden Heaven

El movimiento también tiene un antecedente reciente entre ambos clubes: en enero de 2025, Ayden Heaven dejó la cantera Gunner para incorporarse al United con la expectativa de encontrar un camino más claro hacia el fútbol profesional; el defensor logró dar ese paso y ya suma 25 partidos con el primer equipo de los Red Devils.

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