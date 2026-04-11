El Arsenal y el Manchester City dependen de sí mismos en la pelea por la Premier League

La temporada del Arsenal es de no creer. De estar en la pelea por cuatro títulos hace apenas unas semanas, a quedar al borde de jugarse todo en una sola competencia. Nunca conviene dar por derrotado al Manchester City, ni por consagrados a los Gunners en abril. La carrera por la Premier League cambió de rumbo en Londres y ahora los dos principales candidatos dependen de sí mismos para quedarse con el título.

El Bournemouth dio el golpe al vencer 2-1 al líder de la tabla y reactivó una pelea que ya se había dado por casi finiquitada. El equipo de Andoni Iraola se adelantó en el minuto 17 con un tanto de Eli Junior Kroupi, quien llegó a 10 goles en su primera campaña en la liga inglesa y se convirtió en el primer adolescente en alcanzar esa cifra desde Robbie Keane en la temporada 1999/00. El empate llegó en el 35 con un penal convertido por Viktor Gyökeres, luego de una mano sancionada dentro del área.

De todas maneras, el Arsenal no logró sostener el ritmo del partido y volvió a sufrir en el tramo final. A los 74 minutos, Alex Scott aprovechó una jugada bien construida y definió con precisión para firmar el 2-1 definitivo. El conjunto londinense cerró el encuentro sin encontrar respuestas ofensivas y dejó escapar la posibilidad de ampliar su ventaja en la tabla.

Con este resultado, los Gunners se mantienen en la cima con 70 puntos en 32 partidos. Los Citizens, por su parte, suman 61 unidades en 30 encuentros y cuentan con dos juegos pendientes. Si el equipo de Pep Guardiola vence al Chelsea este domingo podría recortar la distancia de forma considerable antes de, justamente, el duelo cara a cara contra los de Londres.

If Manchester City win their two games in hand AND beat Arsenal next weekend… THE TWO CLUBS WILL BE TIED ON POINTS 🤯🤯🤯



We are potentially looking at one the most historic meltdowns of all time 😱 pic.twitter.com/GHdBRPqea6 — ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2026

El cruce entre el City y el Arsenal en el Etihad va a marcar un punto de inflexión. El equipo de Arteta, que venía de una racha de cuatro triunfos consecutivos en liga, arrastra derrotas en la final de la Carabao Cup frente a los de Manchester, precisamente, y en la FA Cup frente al Southampton, lo que incrementa la presión.