El AS Mónaco toma una decisión sobre el futuro de Ansu Fati

El FC Barcelona podría recuperar a un futbolista de cara a la temporada 2026/27: se trata de Ansu Fati. El jugador tuvo un arranque prometedor en su cesión en el Mónaco francés pero que perdiendo territorio en un equipo que está lejos de brillar y ya hasta tuvo cambio de entrenador en lo que va de la campaña actual.

Según el periodista francés Romain Molina, el club monegasco ya decidió no ejecutar la opción de compra que tenía el préstamo desde el FCB por 12 millones de euros, algo que parece una ganga para un futbolista que supo vestir la camiseta 10 blaugrana, hoy en manos de Lamine Yamal, luego del histórico paso de Leo Messi.

FC Barcelona v RCD Mallorca - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Su llegada al Mónaco despertó ilusión y su arranque fue muy bueno, con varios goles anotados en el primer tramo de la temporada. Con el cambio de entrenador perdió terreno y se acerca al mes sin sumar minutos, por lo que la decisión de la directiva del club francés es más que entendible.

Según informó AS, Ansu Fati tiene contrato con el Barça hasta 2028 y varios clubes del fútbol español ya han consultado por su situación, aunque el canterano culé optó por el proyecto del Mónaco. Actualmente, los dirigidos por Sebastien Pocognoli están novenos en la Ligue 1 con 23 puntos producto de siete victorias, misma cantidad de derrotas y dos empates.

Con la camiseta blaugrana, donde debutó el 25 de agosto de 2019 en un partido por LaLiga frente al Real Betis, acumula 123 partidos jugados, con 29 goles y 10 asistencias. Su primera cesión fue al Brighton de la Premier League, donde en una temporada jugó 27 encuentros y anotó cuatro tantos. En lo que va de su paso por el Mónaco, lleva disputados 14 encuentros, con seis goles convertidos y sin asistencias.

