El ataque despiadado de Florentino Pérez al presidente de LaLiga Javier Tebas

Florentino Pérez fue contundente, como pocas veces, en medio de la Asamblea General del Real Madrid, al punto de lanzar una serie de críticas directas hacia el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

De acuerdo al diario AS, el máximo mandatario de la Casa Blanca adoptó un tono combativo desde el primer minuto de su comparecencia, en pro de cuestionar la gestión de la patronal, centrándose especialmente en el polémico “plan Miami” y la comparación con el reciente choque de la NFL en el Santiago Bernabéu.

Pues las palabras de Florentino fueron recibidas con entusiasmo por unos socios, quienes interrumpieron su discurso en 25 ocasiones para aplaudir y lo despidieron con una ovación final de casi un minuto.

"No es normal que el presidente de LaLiga promueva un partido fuera de España. Es algo que no le parece normal ni a su capitán (del Barcelona), Frenkie de Jong”, dijo Florentino. "Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso a inyecciones económicas extra por jugar en Miami".

El dirigente de los merengues también calificó de “injustificada” la analogía que su par de la Primera División de España realizó en relación al fallido partido en Miami y el de la National Football League en el Madrid. "El evento de la NFL fue impecable y legal. La comparación es absurda, porque el partido de la NFL sí contaba con el respaldo de todos los clubes de la competición. Y no es el caso del encuentro de Miami. Ni siquiera tenía el apoyo de la UEFA. No es sino otro intento del presidente de LaLiga de imponer su voluntad".

Otro de los frentes abiertos resultó el acuerdo de la patronal con el fondo CVC; un pacto que, según Florentino, compromete el futuro financiero de las entidades durante medio siglo. "No es normal que un fondo de inversión hipoteque el futuro de nuestros clubes durante 50 años. No es normal que desde LaLiga cobren seis veces más que la Premier League", agregó.