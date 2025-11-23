La asamblea general ordinaria anual del Real Madrid tuvo un discurso en llamas de Florentino Pérez, que apuntó directamente contra el arbitraje y el caso Negreira: “No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Lo repito: cualquiera que sea el motivo, no es normal. Un periodo que coincide, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país".

"El Real Madrid acumulaba un saldo neto, en 2021, de dos expulsiones. Y el Barcelona, 61 expulsiones. Son, nada menos, que 59 de diferencia. En cambio, en ese mismo tiempo, el saldo es casi idéntico en Europa: +12 para el Barça y +13 para el Madrid", explicó mientras mostraba las estadísticas en un gráfico.

Ordinary General Assembly 2025 Of Representative Members Of Real Madrid C.F. | AFP7/GettyImages

Además, comparó la situación con otras de las grandes ligas europeas: "El Bayern y el Dortmund tienen el mismo saldo y las grandes ligas, también. El saldo de expulsiones durante la etapa de Negreira del Barcelona era de +49 y el del Real Madrid, -1. Saquen sus conclusiones..."

“El Real Madrid es el único que se ha personado en el juicio. Cuatro presidentes han mantenido pagos millonarios durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. Fran Soto ha pedido que se pase página y que olvidemos el ‘caso Negreira’. ¿Quién lo va a olvidar?”, redobló.

Ordinary General Assembly 2025 Of Representative Members Of Real Madrid C.F. | AFP7/GettyImages

Además, rememoró la final de la Copa del Rey y su designación: “¿Cómo es posible que, en la previa de la final de Copa, el árbitro del partido dijera que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey? Debería haber sido apartado y no se tomó ninguna medida”.

Por último, se refirió a la polémica entre Javier Tebas y los clubes tras la suspensión del partido entre el FC Barcelona y el Villarreal en Miami: “Ni siquiera su capitán, Frenkie de Jong, lo cree normal. Y tampoco es normal que LaLiga apoye a dos equipos, el Barcelona y el Villarreal, que reciben incentivos económicos adicionales por jugar en Miami. Y aun así tenemos que escuchar al señor Tebas intentar comparar esto con la NFL”.