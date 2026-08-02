El Athletic Club tasa a Aymeric Laporte en una cifra gigante

El Athletic Club sabe que tiene la oportunidad de capitalizar el hecho de tener figuras campeonas del mundo, como los casos de Unai Simón, Nico Williams y Aymeric Laporte. Este último estuvo en el radar del FC Barcelona, aunque estos parecerían haberse bajado de una eventual negociación por la falta de una cláusula de salida.

Según informa el Diario AS, el club de Bilbao pretende 80 millones de euros por el defensor central de gran Mundial 2026 con España, que terminó con la coronación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante Argentina hace menos de un mes.

Este valor podría alejar del todo al club Culé de la posibilidad de sumarlo, ya que por menos dinero puede sumar a Cristian Romero, que busca salir del Tottenham y para colmo es más joven que Laporte.

Athletic Club v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Además, Mundo Deportivo informó que el Barça no está urgido de sumar defensores centrales a su plantilla: hay confianza plena en Gerard Martín, y además están Eric García, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Jules Koundé y el canterano Álvaro Cortés.

En la última temporada, Laporte jugó 30 partidos entre LaLiga, UEFA Champions League y Copa del Rey. En el acumulado no anotó y brindó solamente dos asistencias en una temporada que, en lo colectivo, no fue nada buena para ellos. El punto más alto fue la semifinal alcanzada de Copa del Rey, aunque la derrota contra la Real Sociedad, a la postre campeón, dolió mucho.

La temporada de LaLiga arrancará a mediados de este mes y en la segunda jornada habrá un gran plato fuerte entre estos dos equipos: el Athletic Club visitará el Camp Nou el jueves 27 de agosto. Este será el debut del FC Barcelona en la competencia, ya que por haber cedido varios jugadores a distintas selecciones en el tramo final de la Copa del Mundo tuvo la oportunidad de postergar el encuentro de la fecha 1.