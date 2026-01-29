El Azteca se prepara para otra noche histórica: Messi podría pisar el Coloso en abril

El Estadio Azteca vuelve a colocarse en el centro del mapa futbolístico mundial. Tras meses de expectativa por su reapertura, el Coloso de Santa Úrsula apunta a recibir a dos de las máximas figuras del fútbol contemporáneo en un lapso de semanas, algo que reforzaría su estatus histórico.

La reapertura del inmueble está programada para marzo, cuando la selección mexicana se mida a Portugal en un partido que marcaría el regreso oficial del estadio. Todo indica que Cristiano Ronaldo encabezaría al conjunto lusitano en ese compromiso.

América habría pedido oficialmente regresar al Estadio Banorte una vez sea reinaugurado, así aseguró Mikel Arriola.



🦅 El presidente confirmó que si se puede en términos físicos, así será, además de que Cruz Azul NO ha hecho la petición y… pic.twitter.com/Au2hFNJYqd — Futbol Total (@futboltotal) January 28, 2026

Sin embargo, la historia podría no detenerse ahí. Para abril, el Azteca podría recibir a otra superestrella global si se alinean los escenarios deportivos. Club América tendría la posibilidad de volver a ejercer como local en su estadio remodelado, justo en una instancia clave del torneo continental.

La CONCACAF Champions Cup abre una ventana que entusiasma a la afición. Si América y Inter Miami CF avanzan en sus respectivas llaves, podrían cruzarse en los cuartos de final, lo que detonaría un evento de enorme impacto mediático y deportivo.

Ese cruce tendría un ingrediente especial: la presencia de Lionel Messi. El campeón del mundo nunca ha jugado un partido oficial en el Estadio Azteca, por lo que su eventual visita representaría un hecho inédito para el recinto y para el fútbol mexicano en general.

La directiva azulcrema analiza seriamente la posibilidad de cambiar de sede para ese encuentro continental, aprovechando que el Azteca ya estaría disponible en abril. El objetivo es claro: capitalizar el regreso a casa con un partido de alto voltaje y una figura que eleve el espectáculo.

Desde el entorno del torneo se observa con atención el desarrollo de las eliminatorias. La logística, la seguridad y la operatividad del estadio serán claves para autorizar un evento de esta magnitud. No obstante, las condiciones parecen alinearse para que el Coloso vuelva a brillar.

Así, en cuestión de semanas, el Estadio Azteca podría enlazar dos capítulos históricos: primero con Cristiano Ronaldo en un duelo internacional y después con Lionel Messi en competencia oficial de clubes. Un escenario que confirma que el Coloso de Santa Úrsula sigue siendo un epicentro del fútbol mundial.