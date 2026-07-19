Según informes, el Balón de Oro del Mundial 2026 ya tiene dueño y este es Leo Messi: el astro argentino guió a la Scaloneta a su segunda final consecutiva y la tercera en los últimos cuatro Mundiales, ganando así de manera merecida el premio.

Por supuesto, todavía falta saber si lo recibirá con la alegría de su segunda consagración o como un intento de premio consuelo en caso de que su equipo pierda la gran final contra España este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Leo está segundo en la tabla de goleadores históricos y en la de esta edición, con 21 tantos en la general y 8 en la de la campaña actual. Todo esto se potencia al darnos cuenta que hablamos de un futbolista de 39 años, que compitió de par a par con Kylian Mbappé (27) y Erling Haaland (25).

FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHY | FRANCK FIFE/GettyImages

Esta sería la tercera vez que Messi gana este premio, con las otras dos en las dos finales que ya disputó. En Brasil 2014, la imagen de Leo con el trofeo dorado en manos y la mirada vacía y distante dio la vuelta al mundo, con su equipo siendo derrotado por Alemania en la definición disputada en el Maracaná.

Ocho años más tarde pudo tomarse revancha de lo acontecido en Brasil, ganando la definición en un partido infartante contra Francia y levantando así el preciado trofeo para que Argentina se borde la tercera estrella en su escudo.

Es difícil saber lo que sucederá este domingo, con dos equipos gigantes que han llegado a esta instancia de manera totalmente meritoria. Argentina tiene a su favor el envión anímico de haber eliminado remontando a Inglaterra, un rival con el que tiene una historia de rivalidad que exede el fútbol. España, por su parte, se cargó a Francia jugando un partido imperial y sueña en su segunda final histórica.