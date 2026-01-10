El Barça valora una cesión para Marc Bernal y el Girona aparece en el horizonte

El FC Barcelona sigue planificando el futuro de sus jóvenes talentos y uno de los nombres que está sobre la mesa es el de Marc Bernal. Según ha informado Fabrizio Romano, el club azulgrana está considerando seriamente una posible salida a préstamo del centrocampista en esta ventana de mercado, con el objetivo principal de que pueda jugar con regularidad y continuar su proceso de crecimiento.

Una decisión pensada para su desarrollo

Barcelona v Athletic Club: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

En el Barça entienden que Bernal es un futbolista con gran proyección, pero también son conscientes de la dificultad que supone encontrar minutos de forma continuada en una plantilla con alta competencia en el centro del campo. Por ello, la opción de una cesión se presenta como una vía lógica para acelerar su maduración competitiva sin perder el control sobre su evolución.

La prioridad del club es clara: que Marc Bernal pueda sumar partidos, experiencia y continuidad en un contexto exigente.

Varios clubes atentos, con el Girona bien posicionado

🚨🔵🔴 Barcelona are considering possible loan exit for Marc Bernal in this window to help him play regularly.



Several clubs are attentive to the situation, including Girona. pic.twitter.com/6l7eadm0wn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026

El interés no ha tardado en aparecer. Varios clubes siguen de cerca la situación, y entre ellos destaca el Girona, un destino que encaja tanto a nivel deportivo como de estilo de juego. El conjunto catalán se ha consolidado como un entorno ideal para futbolistas jóvenes, con un modelo que apuesta por la posesión, la intensidad y el protagonismo con balón.

Para Bernal, un escenario así supondría una oportunidad real de competir en Primera División con un rol más relevante.

El Barça mantiene el control

Por el momento, no hay una decisión definitiva ni un acuerdo cerrado. El Barcelona analiza el mejor destino posible y las condiciones de la operación, siempre con la idea de proteger los intereses del club y del jugador.

La cesión de Marc Bernal, si finalmente se concreta, sería una apuesta estratégica: menos minutos en el Camp Nou a corto plazo, pero más fútbol, experiencia y proyección de futuro para uno de los centrocampistas más prometedores de la cantera azulgrana.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA