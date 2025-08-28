El Barcelona acuerda la cesión de Iñaki Peña a otro equipo de LaLiga

La saga de Iñaki Peña en Barcelona, ​​que duró todo el verano, llegó a su final. Los catalanes finalmente pudieron deshacerse de su portero y se irá a préstamo a un equipo de LaLiga.

El Barcelona anunció que llegó a un acuerdo con Peña para extender su contrato por tres años más y se marcha inmediatamente cedido al Elche por el resto de la temporada.

La salida de Peña estaba prácticamente hecha desde que Hansi Flick perdió la confianza en él a mediados de la temporada 2024-25. Tras asumir la titularidad tras la lesión de rodilla de Marc-André ter Stegen a principios de temporada, Flick optó por el agente libre Wojciech Szczęsny cuando llegó el año 2025.

La marcha de Peña se hizo más evidente este verano cuando el club no solo renovó el fichaje de Szczęsny, sino que también completó el traspaso de Joan García.

Iñaki Peña, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

Con García, Szczęsny y Ter Stegen en el club, quedó claro que Peña no iba a ser considerado.

Extender el contrato de Peña antes de permitirle salir cedido garantiza que no podrá marcharse gratis el próximo verano, cuando su contrato anterior vencía. Además, debería ayudar al Barcelona a acercarse al cumplimiento del Fair Play Financiero.

El Barcelona dudó en dejar ir a Peña a menos que estuviera seguro de poder inscribir a Szczęsny en La Liga. Se espera que el portero polaco esté inscrito antes del partido del Barcelona contra el Rayo Vallecano el 31 de agosto.

El Barcelona aún tiene trabajo por hacer antes del cierre del mercado de fichajes. La atención se centra ahora en las salidas de Oriol Romeu y Héctor Fort, claves para las inscripciones pendientes de Gerard Martín y Roony Bardghji.

