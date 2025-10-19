De momento, Hansi Flick no se podrá sentar en el banquillo para el primer Clásico de la temporada, después de ser expulsado por Gil Manzano, en la victoria agónica del FC Barcelona 2-1 sobre Girona este fin de semana.

El entrenador alemán recibió dos amarillas por protestar y se convirtió en el expulsado 12 de la carrera del árbitro Manzano en 44 partidos del FC Barcelona. Ahora, las oficinas del cuadro catalán trabajan para intentar recurrir la sanción y que pueda dirigir ante el Real Madrid.

Según el diario Marca, el Barcelona prepara apelaciones para presentarlas ante LaLiga, aunque no ha quedado claro si recurrián solo una de las dos tarjetas o ambas. En todo caso, el conjunto blaugrana entiende la importancia de tener a su técnico en el primer duelo ante el Madrid.

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Flick aplaudió en una jugada y el árbitro pensó que fue para provocarlo, lo que le costó la tarjeta amarilla. Sin embargo, el entrenador explicó en rueda de prensa que sus gestos eran para Frenkie de Jong. Ese será el principal argumento del Barça.

Pero el alemán no sólo se podría perder el choque ante el Madrid. Después del tanto de Ronald Araújo en tiempo añadido, que le dio al Barça la victoria 2-1 ante Girona, el estratega celebró de manera irrespetuosa, con un gesto por el que podría caerle una sanción mayor.

También se reveló que el acta del partido no tiene este incidente en su documento, pero las imágenes de la transmisión oficial del partido son muy claras y esto podría tener consecuencias importantes para el equipo azulgrana.

El Madrid recibirá el domingo 26 de octubre al Barcelona en el Santiago Bernabéu, en un duelo que puede definir el liderato de LaLiga. El Barça ya se juega el 'Clásico', pero desde las oficinas para intentar salvar a su técnico.