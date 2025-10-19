Mercado de fichajes: el FC Barcelona sudando por el futuro de Lamine Yamal; Alexis Mac Allister, Rodrygo y más

El mercado de fichajes no tiene respiro, ya que la ventana de invierno se acerca día a día y los clubes empiezan a ver en el inicio de la temporada cuáles son los puestos que necesitan nutrir para tener el plantel correcto para luchar por sus respectivos objetivos.

Arda Güler, Ryan Gravenberch, Ivan Toney y Adam Wharton aparecen en las noticias de hoy.

Premier League

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Julian Finney/GettyImages

El Manchester United es uno de los clubes que tiene en carpeta al delantero del Al Ahli, Ivan Toney, y podría buscar el regreso del exjugador del Brentford a la Premier League en el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Football Insider)



A pesar del interés del Manchester United, el Tottenham Hotspur y el West Ham United, Toney está contento en Arabia Saudí y no busca regresar a la Premier League este invierno. (Fuente: Hammers News)



Jobe Bellingham, del Borussia Dortmund, se ha unido a Adam Wharton, del Crystal Palace, y Elliot Anderson, del Nottingham Forest, en la lista de objetivos del mediocampo del Manchester United. (Fuente: TEAMtalk)



El centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, busca fichar por el Real Madrid en el futuro, pero los Reds están dispuestos a bloquearlo fijando un precio de 150 millones de euros (175 millones de dólares). (Fuente: Real Madrid Exclusivo)

La carrera por el fichaje del centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers, la lidera actualmente el Chelsea. El Liverpool y el Paris Saint-Germain se encuentran entre los admiradores del internacional inglés. (Fuente: CaughtOffside)



Los ojeadores del Chelsea presenciaron el apasionante empate 3-3 del Estrasburgo contra el PSG el viernes, donde el delantero Joaquín Panichelli y el defensa Guela Doué impresionaron a los Blues. (Fuente: TBR Football)



El Arsenal se ha unido al Manchester United y al Tottenham en la búsqueda del centrocampista del Porto, Victor Froholdt, de 19 años. (Fuente: Fichajes)



El Manchester City está interesado en fichar al centrocampista del Real Madrid, Arda Güler, pero el equipo español ha dejado claro que no está disponible a ningún precio. (Fuente: Defensa Central)



Sandro Tonali está contento en el Newcastle United y está abierto a firmar un nuevo contrato, a pesar del interés de otros equipos. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Real Madrid C.F. v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First Leg | Aitor Alcalde/GettyImages

El interés del Real Madrid por fichar al centrocampista del Liverpool, Ryan Gravenberch, le ha llevado a ofrecer un intercambio que enviaría a Eduardo Camavinga a Anfield. (Fuente: E-Notícies)



El Barcelona compite con el Manchester City por el fichaje del delantero del Levante, Karl Etta Eyong, de 22 años, quien está en la mira de varios equipos de la Premier League. (Fuente: Flashscore)



El Bayern Múnich considera fichar al centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios, como posible sustituto de Leon Goretzka, pero se enfrenta a un desembolso de hasta 70 millones de euros (81,7 millones de dólares) para cerrar el acuerdo. (Fuente: Fichajes)



El FC Barcelona está preocupado por la situación de Lamine Yamal y teme que presente una solicitud de traspaso para forzar su venta al PSG. De ocurrir esto, el presidente del Barça, Joan Laporta, se fijaría en Rodrygo, del Real Madrid, como su sustituto ideal. (Fuente: Defensa Central)



El Sporting de Lisboa está trabajando en la renovación del central Gonçalo Inácio después de que el Barcelona intensificara su interés por el internacional portugués. (Fuente: A BOLA)