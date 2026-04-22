El Barcelona apuesta por una camiseta especial para el Clásico que ya genera expectativa

Desde que el FC Barcelona firmó su acuerdo de patrocinio con Spotify, y el símbolo de la plataforma pasó a lucirse en el frente de la camiseta -además de también dar nombre al renovado Camp Nou-, ambas partes establecieron una estrategia especial para los partidos ante el Real Madrid en la que el logo de la marca se reemplaza por el de artistas internacionales.

En ese contexto, y según la información anticipada por Mundo Deportivo, el marketing vuelve a mezclar fútbol y música y la elegida para aparecer en el frente de la camiseta en el próximo Clásico del 10 de mayo sería Olivia Rodrigo, una de las artistas más influyentes de la actualidad entre el público joven; la iniciativa busca maximizar el impacto internacional del partido ante el conjunto merengue.

FC Barcelona v Real Madrid - Pre-Season Friendly | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Diseños que ya circulan

Aunque el anuncio oficial de la colaboración todavía no se hizo público, las redes sociales se llenaron rápidamente de diseños conceptuales con el logo de la artista adaptado a la camiseta azulgrana. Los bocetos compartidos muestran distintas variantes, desde versiones minimalistas hasta propuestas más arriesgadas, que alimenta el entusiasmo de los hinchas y fanáticos de la cantante.

En ediciones anteriores del Clásico, artistas como Ed Sheeran, Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay y Travis Scott, ya fueron protagonistas de esta tradición, una nómina a la que ahora Olivia Rodrigo podría incorporarse.

🚨 With the Olivia Rodrigo collaboration, Barcelona and Spotify want to maximize the club's global reach, especially among young people.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/3QImduuZ2g — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 21, 2026

Cada camiseta tuvo una respuesta inmediata en el mercado tras su presentación, hubo ventas agotadas en cuesión de horas y una fuerte presencia en redes, consolidando este cruce entre el deporte y el entretenimiento como una estrategia comercial efectiva.

En esa misma línea, de confirmarse la colaboración, la nueva indumentaria con el sello de Olivia Rodrigo seguirá el mismo camino; el interés no solo vendría del público futbolero, sino también de los fans de la cantante, lo que ampliaría el alcance del producto y de LaLiga a nivel mundial.

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