Es verdad que Raphinha no estará disponible para el imponente Clásico del domingo contra el Real Madrid, pero Hansi Flick podrá contar con Frenkie de Jong y Jules Koundé.

Las lesiones se acumulan en el Barcelona en el peor momento. Robert Lewandowski y Dani Olmo sufrieron el "virus FIFA" durante el parón internacional de octubre, uniéndose a la ausencia de larga duración de Gavi y a la pareja de porteros Joan García-Marc-André ter Stegen también incluidos en una sala de recuperación abarrotada.

Ni siquiera Flick estará disponible para el esperado encuentro de LaLiga en el Santiago Bernabéu tras recibir dos tarjetas amarillas contra el Girona el pasado fin de semana.

Jules Kounde (derecha) y Frenkie de Jong están de vuelta | BSR Agency/GettyImages

De Jong y Koundé deberían estar presentes. Los titulares del primer equipo no se entrenaron el jueves tras participar en la jornada de Champions League del martes contra el Olympiacos, lo que hizo temer lo peor. Sin embargo, la sesión del sábado disipó esas preocupaciones.

Koundé ha estado realizando una recuperación suave en solitario para asegurarse de estar en plena forma para el derbi del domingo y se reincorporó al grupo este fin de semana, según reveló el diario AS. De Jong ha vuelto al equipo desde el viernes, allanando el camino para su regreso al doble pivote en el centro del campo junto a Pedri.

Fermín López, el héroe del hat-trick en Europa la pasada mitad de semana, probablemente completará el trío central de Flick dada la angustiosa revelación sobre la continua ausencia de Raphinha.

El Barcelona, ​​culpable de la recaída de Raphinha

Se espera que Raphinha se pierda el primer Clásico de la temporada | Denis Doyle/GettyImages

Se esperaba que el delantero brasileño hiciera su esperado regreso en el partido más importante de cada temporada del Barcelona. Tras un mes de baja por una lesión en el isquiotibial, Raphinha había vuelto a entrenarse en vísperas de su visita al Bernabéu este fin de semana. Esta decisión resultaría costosa.

El cuerpo médico del Barcelona ha asumido la "plena responsabilidad" del revés de Raphinha tras aceptar que lo habían obligado a volver al campo con urgencia, según MARCA. El pronóstico inicial de tres semanas de recuperación ya había transcurrido, pero el veloz delantero aún no estaba listo.

Este regreso prematuro podría resultar costoso para Raphinha y el Barcelona. The Athletic informa que el jugador de 28 años de edad podría estar de baja un mes más tras experimentar molestias durante el entrenamiento del jueves.

Además del Clásico del domingo, esta recaída podría dejar a Raphinha fuera de otros tres partidos de liga (Elche, Celta de Vigo y Athletic Club), además de una visita al Brujas por la Champions League. Si Raphinha cumple con este nuevo plazo de recuperación, teóricamente podría regresar contra el Chelsea en Stamford Bridge el 25 de noviembre.