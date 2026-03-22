El Barcelona blinda a Araújo y Gerard Martín ante el interés europeo

El mercado de pases europeo ni comenzó y ya está dando mucho de lo que hablar porque dos nombres del Barcelona aparecen vinculados a distintos destinos. Gerard Martín y Ronald Araújo figuran en la órbita de clubes importantes, aunque la postura de ambos futbolistas se mantiene firme y desean continuar en el club catalán.

En Inglaterra, distintas versiones indican que el Liverpool evalúa avanzar por Araújo ante la posibilidad de reforzar su defensa. El central uruguayo perdió continuidad en el equipo dirigido por Hansi Flick, con participación limitada en la actual temporada de LaLiga. Medios europeos mencionan una posible oferta cercana a los 30 millones de euros. A su vez, el Inter de Milán y el Bayern Múnich siguen de cerca su situación.

🚨🇺🇾 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Liverpool are prepared to SUBMIT a €30M bid for Ronald Araujo this summer.



[@caughtoffside] pic.twitter.com/Xg9XDrEcKL — MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) March 21, 2026

Pese a ese interés, Araújo renovó su contrato en enero de 2025 hasta junio de 2031, reafirmando así su vínculo con la institución azulgrana. Con 25 años, el defensor no contemplaría una salida en el corto plazo.

El caso de Gerard Martín presenta un panorama similar. Desde Italia, el Milan aparece como el principal interesado en el futbolista catalán. Varios informes señalan que el club italiano analiza una propuesta que podría superar los 20 o incluso los 25 millones de euros, en función de su crecimiento y proyección.

Gerard, de 23 años, ganó protagonismo en el primer equipo y se consolidó como una alternativa en la zaga, en especial luego de su adaptación al rol de central zurdo. Su polivalencia, que le permite desempeñarse también como lateral, elevó su valoración en el mercado. A comienzos de 2025 renovó su contrato hasta 2028, con una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐀𝐂 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧 are interested in 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐫𝐝 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧, but his exit is unlikely. The player is a lifelong 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐚 𝐟𝐚𝐧 and a 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐫𝐞𝐧𝐞𝐰𝐚𝐥 until 𝟐𝟎𝟐𝟖 is already in place! ✍️🔵🔴 @MatteMoretto pic.twitter.com/09h4iffMQm — Barca Globe (@BappaDhar17) March 22, 2026

Durante el último mercado ya recibió propuestas, entre ellas una del Wolverhampton por 15 millones de euros, que no prosperó por decisión del propio jugador. En ese período también surgió el interés del Everton, sin avances en las negociaciones.

El rendimiento reciente del catalán, incluido su aporte en la victoria por 7-2 ante el Newcastle en la Champions League, incrementó el seguimiento de equipos europeos. Aun así, su prioridad es continuar en Barcelona.