El Barcelona blinda a Araújo y Gerard Martín ante el interés europeo
El mercado de pases europeo ni comenzó y ya está dando mucho de lo que hablar porque dos nombres del Barcelona aparecen vinculados a distintos destinos. Gerard Martín y Ronald Araújo figuran en la órbita de clubes importantes, aunque la postura de ambos futbolistas se mantiene firme y desean continuar en el club catalán.
En Inglaterra, distintas versiones indican que el Liverpool evalúa avanzar por Araújo ante la posibilidad de reforzar su defensa. El central uruguayo perdió continuidad en el equipo dirigido por Hansi Flick, con participación limitada en la actual temporada de LaLiga. Medios europeos mencionan una posible oferta cercana a los 30 millones de euros. A su vez, el Inter de Milán y el Bayern Múnich siguen de cerca su situación.
Pese a ese interés, Araújo renovó su contrato en enero de 2025 hasta junio de 2031, reafirmando así su vínculo con la institución azulgrana. Con 25 años, el defensor no contemplaría una salida en el corto plazo.
El caso de Gerard Martín presenta un panorama similar. Desde Italia, el Milan aparece como el principal interesado en el futbolista catalán. Varios informes señalan que el club italiano analiza una propuesta que podría superar los 20 o incluso los 25 millones de euros, en función de su crecimiento y proyección.
Gerard, de 23 años, ganó protagonismo en el primer equipo y se consolidó como una alternativa en la zaga, en especial luego de su adaptación al rol de central zurdo. Su polivalencia, que le permite desempeñarse también como lateral, elevó su valoración en el mercado. A comienzos de 2025 renovó su contrato hasta 2028, con una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros.
Durante el último mercado ya recibió propuestas, entre ellas una del Wolverhampton por 15 millones de euros, que no prosperó por decisión del propio jugador. En ese período también surgió el interés del Everton, sin avances en las negociaciones.
El rendimiento reciente del catalán, incluido su aporte en la victoria por 7-2 ante el Newcastle en la Champions League, incrementó el seguimiento de equipos europeos. Aun así, su prioridad es continuar en Barcelona.
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.