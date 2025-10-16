El Barcelona busca al posible reemplazo de Lewandowski en la Serie A

Desde Catalunya se vuelve a mirar hacia Italia en busca de su próximo goleador. El Barcelona busca al próximo 'killer' ante la más que probable salida de Robert Lewandowski.

El polaco está afrontando los últimos meses de contrato y su futuro todavía está en el aire. Es por eso que la dirección deportiva encabezada por Deco tiene a Vlahovic como una de las principales alternativas para ese rol.

El Barcelona considera al serbio porque también está en su último año con la Juventus y las negociaciones para una renovación con la Vecchia Signora se estancaron. De esta forma, el Barça podría reconsiderar la opción de ficharlo el próximo verano como jugador libre.

Además, la edad del futbolista de la 'Juve' es ideal: A sus 25 años, Vlahovic vive un gran momento futbolístico en la Serie A. Es que justamente, la edad parece un tema menor pero no lo es: tiene doce años menos que Robert Lewandoski y encaja de manera perfecta en la firme idea de rejuvenecer una plantilla para la próxima temporada.

El delantero firmó cuatro goles y una asistencia en sus primeros ocho partidos de la campaña, manteniendo su promedio de eficacia en la Serie A. Desde Italia aseguran que su decisión pasa por cerrar su ciclo en Turín y ser traspasado a La Liga o Premier League.

Vlahovic no es la única alternativa

El sueño imposible sigue siendo Erling Haaland, aunque su precio y su contrato con el Manchester City lo convierten en una opción prácticamente inalcanzable. Julián Álvarez también gusta mucho por su versatilidad y juventud, pero el Atlético de Madrid ya trabaja en su renovación, lo que complica la operación.

Más realistas parecen opciones como la de Etta Eyong, delantero camerunés de 21 años que está sorprendiendo en La Liga con el Villarreal y que cuenta con una cláusula de 30 millones de euros.