El Barcelona confirma la baja de Raphinha para el encuentro de esta noche

El FC Barcelona ha confirmado de forma oficial la baja de Raphinha para el partido de esta noche ante la Real Sociedad, un encuentro señalado en rojo en el calendario y que se disputará a partir de las 21:00 horas en San Sebastián. El club azulgrana emitió un comunicado en las horas previas al choque aclarando la situación del extremo brasileño y apostando por la prudencia.

“El jugador del primer equipo Raphinha se queda fuera del partido contra la Real Sociedad como medida de precaución debido a un golpe en el muslo derecho”, reza el comunicado oficial del Barça. Una decisión consensuada entre el cuerpo técnico y los servicios médicos, que han preferido no asumir riesgos innecesarios con uno de los futbolistas más utilizados y determinantes del equipo en este tramo de la temporada.

Raphinha arrastraba molestias desde los últimos entrenamientos, consecuencia de un golpe recibido en el partido anterior, y aunque su evolución había sido seguida de cerca hasta última hora, finalmente se ha optado por proteger al jugador. Hansi Flick, fiel a su discurso de gestión de cargas y prevención, ha decidido no forzar al brasileño en un duelo exigente, pero en un contexto en el que el calendario aprieta y el Barça necesita a todos sus efectivos al cien por cien.

La ausencia de Raphinha supone un reto para el técnico alemán, que pierde a un futbolista clave por su desequilibrio, intensidad y compromiso defensivo. El brasileño se había convertido en una pieza importante tanto por su capacidad para abrir el campo como por su trabajo sin balón, especialmente en partidos de alta exigencia táctica como el de esta noche en el Reale Arena.

Ante la Real Sociedad, un rival incómodo, intenso y fuerte en casa, el Barça deberá buscar soluciones alternativas en ataque. Flick cuenta con varias opciones para recomponer el frente ofensivo, ya sea apostando por perfiles más asociativos o ajustando el dibujo táctico.

La buena noticia es que, salvo sorpresa, la baja de Raphinha responde únicamente a una medida preventiva, y en el club confían en que pueda volver a estar disponible en los próximos compromisos. Mientras tanto, el Barça afronta una prueba de carácter sin uno de sus hombres más en forma.