El Barcelona define el futuro de Robert Lewandowski de cara al 2026

Robert Lewandoski llegó tres años atrás al Barcelona como una apuesta de la directiva. Desde entonces, el rendimiento del centro delantero ha sido superlativo y sus números le colocan hoy como uno de los 10 máximos anotadores en la historia del club, un hecho que no es menor.

A pesar de ello, los ciclos tienen un fin y todo indica que el de Robert con el cuadro de la ciudad condal está por cerrar. En lo que va de temporada, el delantero ha sido relegado a un rol mucho más secundario. Ahora, fuentes cercanas al club culé confirman que su partida luce inminente.

🚨 Barcelona will 𝗻𝗼𝘁 𝗿𝗲𝗻𝗲𝘄 the contract of Robert Lewandowski when his deal expires next summer.



The club are planning for a future without the Polish striker and have begun the process in finding his long-term replacement.



(Source: @sport) pic.twitter.com/sT0JhMVun1 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 13, 2025

El diario Sport reporta que la gerencia del Barcelona no contempla la renovación de 'Tito' a final de año. Si bien el club tiene un enorme agradecimiento por lo que ha aportado el polaco al equipo, consideran que es el tiempo de darle un adiós y pensar en en la renovación del centro del ataque.

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

Si bien la decisión todavía no es definitiva, pues de momento no se le ha comunicado nada ni al jugador ni a su entorno, la postura está muy decantada para su salida.

Ahora mismo, el cuadro culé entiende que el rol de Robert en lo que resta de año será el de suplente con constante actividad con el fin de dejar de lado la dependencia de los goles del polaco. Ferran Torres y Marcus Rashford fungirán como '9' primario por delante de Lewandowski.

Si bien en su momento el goleador puso en la mesa la opción del retiro cuando su ciclo en el Barcelona se cerrara, el jugador tiene mercado y deberá tomar decisiones. Para nadie es un secreto que en la Saudí Pro League sueñan con Lewandowski, de la misma forma, desde la Serie A, el Milán contempla su firma en un movimiento al estilo de Luka Modric.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp