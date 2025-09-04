El Barcelona define su fichaje de ensueño para el 2026

Este verano de nueva cuenta el mercado de fichajes ha sido duro para el Fútbol Club Barcelona. El cuadro de la ciudad condal tuvo enormes limitantes financieras que llevaron al equipo a no poder invertir en llegadas de alto calibre y a cerrar los registros hasta la última semana.

Se entiende, al menos así lo valoran a nivel interno, que este mercado ha sido el último donde los culés tienen tales limitantes de inversión. Por ende, a partir del verano de 2026, el Barcelona podría volver al mercado por fichajes de calidad mundial y el primer nombre en la lista de deseos del club está definido.

El jugador en cuestión es el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. El Barcelona entiende que Robert Lewandowski está en su año de cierre con el club, siendo el caso la gerencia está ya a la caza de un reemplazo de nivel y perfil que más gusta hoy mismo es el del campeón del mundo.

A pesar del interés, el Barcelona sabe que la gestión no será del todo sencilla. El club contempla que el Atlético de Madrid no le dará una salida fácil a quien es y por mucho su mejor jugador. Desde ya, en el cuadro culé tienen claro que el fichaje rondará los 100 millones de euros como mínimo.

Sin embargo, también hay optimismo dentro del cuadro de la ciudad condal. En el Barcelona tienen en claro que si el Atlético no gana nada este año, Julián podría buscar su salida del club.

