El Barcelona ejecutará la compra de Marcus Rashford tras un año brillante

Marcus Rashford continuará su carrera en el Barcelona después de un año sobresaliente como cedido. La directiva blaugrana ha decidido activar la opción de compra incluida en el acuerdo inicial, convencida de que el atacante encaja plenamente en el proyecto deportivo actual.

El rendimiento del delantero inglés fue determinante para inclinar la balanza. Su capacidad para desbordar, atacar espacios y resolver en momentos clave lo convirtió en una pieza relevante dentro del esquema ofensivo, aportando goles y asistencias en escenarios de alta exigencia.

La cláusula de compra está fijada en 30 millones de euros, cifra que el Barcelona considera asumible dentro de su planificación financiera. Más allá del monto total, la estructura del pago ha sido el punto central en las negociaciones recientes con el Manchester United.

Actualmente se trabaja en un esquema de tres plazos de 10 millones de euros cada uno, fórmula que permitiría al club catalán distribuir el impacto económico en diferentes ejercicios. Esta modalidad ha sido bien recibida por ambas instituciones, acelerando el entendimiento definitivo.

Las conversaciones entre directivas se encuentran muy avanzadas y el ambiente es optimista. Desde Inglaterra no se oponen a la operación, conscientes de que el futbolista ha recuperado protagonismo y estabilidad en España, algo que también beneficia su valor de mercado.

Albacete Balompie v FC Barcelona - Copa Del Rey | Angel Martinez/GettyImages

En paralelo, el acuerdo en términos personales con Rashford está prácticamente cerrado. El jugador ha manifestado su deseo de continuar en el Barcelona, satisfecho con el entorno deportivo y con el rol que se le ha asignado dentro del vestidor.

El atacante encontró regularidad y confianza durante su cesión, aspectos que habían fluctuado en etapas anteriores de su carrera. En el club blaugrana se valora no solo su producción ofensiva, sino también su compromiso táctico y su adaptación al estilo de juego.

Si no surgen imprevistos de última hora, el Barcelona oficializará la compra en las próximas semanas. La gestión está encaminada y el entendimiento es amplio. Marcus Rashford, tras un año convincente, se mantendrá en el Spotify Camp Nou como apuesta consolidada del proyecto.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026