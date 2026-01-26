El Barcelona encuentra complicaciones por uno de los delanteros que más desea para el verano

El mercado de verano ya se perfila como decisivo para el FC Barcelona, que tiene como prioridad reforzar el centro del ataque con un delantero de jerarquía. Sin embargo, uno de los nombres más ambiciosos que figuraban en su lista comienza a alejarse de forma definitiva.

El futbolista en cuestión es Harry Kane, quien había sido vinculado con el club catalán como una opción ideal por experiencia, liderazgo y capacidad goleadora inmediata. No obstante, el escenario europeo cambió y hoy el inglés apunta a extender su etapa en Alemania.

🚨💣 BREAKING | FC Bayern have officially opened talks with Harry #Kane over a new contract until 2028 or 2029.



Max Eberl confirms: “We are in talks with Harry.”



Kane is more than willing to extend as revealed. No thoughts of a move. He loves the club, the fans and the city.… pic.twitter.com/p6vlQPrN28 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 26, 2026

De acuerdo con información confirmada desde Alemania, el Bayern Múnich ya abrió negociaciones formales con Kane para renovar su contrato hasta 2028 o incluso 2029. La directiva bávara considera al delantero como pieza central del proyecto deportivo a mediano plazo.

El propio director deportivo del Bayern, Max Eberl, confirmó públicamente que existen conversaciones avanzadas con el atacante. La postura del club es clara: blindar a su referente ofensivo y evitar cualquier especulación sobre una posible salida en el corto plazo.

Desde el entorno del jugador, el mensaje también es contundente. Kane se encuentra cómodo, satisfecho y plenamente integrado en Múnich, tanto dentro como fuera del campo. Su rendimiento deportivo ha sido sobresaliente y su adaptación al club, a la afición y a la ciudad ha sido total.

FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Christina Pahnke - sampics/GettyImages

Este contexto deja prácticamente descartada cualquier posibilidad de que el delantero inglés explore un nuevo destino en el verano. Para Barcelona, que observaba con atención la situación contractual del goleador, la noticia obliga a replantear una estrategia que ya era compleja desde el plano financiero.

En la directiva blaugrana asumen que el perfil de Kane representaba una oportunidad única para dar un golpe de autoridad en el mercado. Su continuidad en Alemania reduce el abanico de atacantes élite disponibles y obliga a redirigir los esfuerzos hacia otras alternativas viables.

Así, el Barcelona deberá ajustar expectativas y explorar nuevos objetivos para reforzar su ataque. El verano promete movimientos importantes, pero la salida de Kane del radar confirma una realidad: competir por los grandes nombres del mercado europeo será cada vez más exigente y selectivo.