El Barcelona está a una victoria de igualar un récord del Real Madrid

El Barcelona de los récords no se detiene. Los dirigidos por Hansi Flick siguen con su inicio perfecto en LaLiga e hicieron de sus partidos como locales una garantía de victoria. Luego de imponerse por 3-0 al Getafe en el Camp Nou, los culés llegaron a 23 triunfos consecutivos en casa, sin empates ni derrotas, y quedaron a un partido de igualar una marca del Real Madrid que lleva 37 años vigente.

Los goleadores del sábado fueron Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Koundé. Con ese resultado, el Barça llegó a los 24 puntos de 24 posibles en las primeras ocho fechas e igualó el mejor arranque de temporada liguero que había sido conseguido bajo las órdenes de Gerardo Martino en 2013/14.

Esta racha de victorias como local comenzó el 14 de septiembre de 2025, con una goleada por 6-0 al Valencia en el Estadi Johan Cruyff. Desde entonces, los culés acumularon 23 triunfos y una diferencia de gol positiva de 59 tantos, repartidos entre el Johan Cruyff, Montjuïc y el Camp Nou.

Durante la temporada 2025/26, los de Flick ganaron sus 19 encuentros de liga en casa, sumando 57 puntos de 57 posibles.

Todos los caminos llevan al Clásico

Barcelona | David Ramos/GettyImages

El próximo partido de los catalanes como locales en el campeonato español será nada más y nada menos que el Clásico contra el Merengue el domingo 25 de octubre. Una victoria le permitiría a la institución alcanzar los 24 triunfos consecutivos que consiguieron los de Madrid en las temporadas 1988/89 y 1989/90.

Antes del Clásico, el Barça va a visitar al Galatasaray y al PSG por la Champions League, además de enfrentarse al Betis como visitante en LaLiga. "Tenemos un calendario que mola. Estamos encantados, jugamos al fútbol por calendarios así", dijo Koundé luego de la victoria contra los Azulones.