El Barcelona mantiene invicto de 16 partidos fuera de casa contra el Espanyol

El primer partido del Futbol Club Barcelona de este 2026 no podía ser otro que frente al Espanyol, el rival de la ciudad y a quien derrotaron dos goles por cero en Cornella, esto gracias a las anotaciones de Dani Olmo y Robert Lewandowski, además de una participación por demás sobresaliente de Joan García quien tuvo seis atajadas monumentales.

El marcador lo abrió Dani Olmo, quien convirtió gol por tercer partido consecutivo tras marcar contra el Deportivo Alavés y frente al Atlético de Madrid. Mientras que el segundo tanto lo hizo Robert Lewandowski, quien llegó a 422 goles con equipos de primera división y así se convirtió en el quinto máximo ariete a nivel mundial.

Este triunfo como visitantes, además de otorgarles los 49 puntos con los que hoy son líderes de LaLiga en esta temporada 2025/26, les dio la posibilidad a los dirigidos por Hanski Flick de llegar a 16 juegos sin derrota de manera consecutiva fuera de casa en el Derbi Catalán.

PRIMERA VICTORIA DEL AÑO 💙❤️ pic.twitter.com/gOdbEM75bZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 3, 2026

El récord se mantiene en nueve triunfos y siete empates, esto desde la derrota de tres goles por uno en el Lluís Companys en el 2007. Ahí marcaron Luis García, Raúl Tamudo y Francisco Rufete para los periquitos, mientras que para los culés descontó Javier Saviola. Con esto se concretó la segunda peor racha sin victorias a domicilio contra un mismo rival en la historia del balompié español.

Además de esto, cabe destacar que los blaugranas llegaron ya a 39 partidos de forma consecutiva marcando gol en LaLiga, con lo que alcanzaron un total de 105 tantos en el campeonato español. Esta cifra los coloca como la mejor racha registrada por cualquier equipo dentro del top 5 de ligas europeas, superando marcas recientes y confirmando una regularidad ofensiva poco común.

