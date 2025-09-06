El Barcelona mira al mercado en busca de un central zurdo

El cierre del mercado no detiene la planificación deportiva del FC Barcelona. A pesar de que la plantilla está cerrada, la secretaría técnica que lidera Deco ya trabaja con la vista puesta en los próximos meses, consciente de que el futuro de la zaga puede sufrir cambios importantes.

La marcha de Iñigo Martínez al fútbol saudí dejó a Hansi Flick con alternativas de calidad, pero sin un central zurdo natural. Actualmente, el técnico cuenta con Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric Garcia y la opción de Gerard Martín, que pese a ser lateral ya ha sido probado como central en el perfil izquierdo. A ellos se suma Jules Koundé, que sigue recuperándose de su lesión.

El caso de Christensen genera dudas: su contrato termina en junio de 2026, pero su continuidad dependerá de su rendimiento esta temporada. Araujo, por su parte, renovó hasta 2031, aunque no se descarta que valore una salida si no se siente protagonista.

❗️Centre backs that Barcelona are tracking:



- Gonçalo Inácio

- Murillo Santiago Costa dos Santos

- Luis Gustavo Benedetti

- Marc Guéhi

- Lucas Beraldo



— @mundodeportivo pic.twitter.com/KawsaUBWCf — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 6, 2025

Por todo ello, el Barça sigue de cerca varios nombres. El que más gusta es Gonçalo Inácio, pilar del Sporting de Portugal y titular con la selección lusa. Deco ya se reunió con su agente, consciente de que es uno de los centrales zurdos más cotizados del continente.

En Inglaterra destaca Marc Guéhi, fijo en la defensa de la selección inglesa y en la órbita de Madrid y Liverpool. Su contrato con el Crystal Palace finaliza en 2026 y aún no ha renovado.

También han aparecido en la agenda el brasileño Murillo, consolidado en el Nottingham Forest, y el joven Benedetti, promesa del Palmeiras que atrae a grandes europeos. Finalmente, desde Francia surge el nombre de Lucas Beraldo, que podría salir del PSG tras perder protagonismo con Luis Enrique.

Con este panorama, la dirección deportiva azulgrana prepara un casting de futuro en el eje de la defensa.