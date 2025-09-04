El central con el que sueña Deco para el FC Barcelona de cara a 2026

La salida de Íñigo Martínez ha sido un duro golpe dentro del Barcelona. El jugador firmó el año pasado un temporada enorme, siendo el líder de la zaga dentro y fuera del campo. Por su rendimiento en el terreno de juego y la firmeza en el vestidor, el español se convirtió en uno de los hombres de confianza de Hansi Flick.

Ahora, el zaguero ya no está más en el equipo. Siendo el caso y luego de no estar en condiciones de firmar un reemplazo este verano, el área deportiva que comanda Deco ya valora nombres para el futuro 2026. Siendo claros, hay un central dentro de la Premier League que fascina al directivo.

De acuerdo con el reporte de medios ingleses, el Barcelona tiene la mira puesta en el posible fichaje de Murillo Santiago Costa dos Santos. El jugador viene de una temporada brillante con el cuadro del Nottingham Forest y Deco considera que cumple con el perfil ideal para el cuadro culé.

El zaguero de 23 años es un portento físico que tiene una enorme capacidad de jugar en el espacio abierto. Adicional, es un jugador de perfil zurdo, por lo que sería complementario a Pau Cubarsí. Sumando a las virtudes antes mencionadas, el brasileño cuenta con mucha fineza en la salida de balón.

Hoy mismo su valor de mercado es de 55 millones de euros. Se entiende que su precio está alrededor de dicha cifra, tal vez un poco por encima de la misma. El interés del Barcelona puede crecer o disminuir en función de lo que haga el central este año.

