El Barcelona mira hacia casa para el relevo de Lewandowski

El FC Barcelona empieza a dibujar el futuro de su delantera con una idea que, hasta hace no tanto, parecía impensable. Según informa el diario AS, en el club se plantea seriamente no acudir al mercado para fichar un sustituto de Robert Lewandowski en caso de que el delantero polaco abandone el equipo este verano. La razón no es económica —al menos no solo—, sino deportiva: en el Barça creen que su relevo ya está en casa y responde al nombre de Ferran Torres.

Lewandowski sigue siendo una figura capital, pero en los despachos se asume que su etapa entra en una fase decisiva. A sus 36 años, el club trabaja con escenarios de futuro y valora un cambio de ciclo en la posición de ‘9’. En ese contexto, la irrupción de Ferran Torres ha ganado peso dentro de la planificación deportiva. Su rendimiento, su versatilidad y, sobre todo, su evolución como delantero centro han convencido a la dirección deportiva.

Ferran ha demostrado que puede actuar como referencia ofensiva, ofreciendo movilidad, presión alta y capacidad para atacar los espacios, cualidades muy valoradas en el nuevo proyecto. Además, su conocimiento del club y su adaptación al vestuario juegan a su favor. En el Barça consideran que apostar por él como heredero natural de Lewandowski permitiría ganar continuidad y reducir riesgos, tanto deportivos como financieros.

La decisión, en cualquier caso, no es definitiva. Todo dependerá de cómo se desarrolle el mercado, de la situación contractual de Lewandowski y del rendimiento de Ferran en lo que resta de temporada. Pero el mensaje interno es claro: no hay urgencia por fichar un ‘9’ mediático si el actual plantel ofrece soluciones.

En un contexto de control económico y planificación a medio plazo, el Barça vuelve a mirar hacia dentro. Como tantas otras veces en su historia, el club valora que la respuesta no esté fuera, sino ya vestida de azulgrana. Ferran Torres, de actor secundario a posible delantero titular del futuro, emerge como una apuesta estratégica que puede marcar el próximo ciclo ofensivo del Barcelona.