El Barcelona necesita al mejor Ferran Torres para ganar en el Bernabéu

Ferran Torres afronta el Clásico de esta noche como una de las piezas más decisivas del FC Barcelona. A sus 25 años, el delantero valenciano vive el mejor momento de su carrera y se ha convertido en un futbolista indispensable para Hansi Flick, tanto por su compromiso como por su capacidad para aparecer en los grandes escenarios.

Su historia con el Real Madrid comenzó de la mejor manera: marcó en su primer Clásico con la camiseta azulgrana hace tres años y medio. Desde entonces, ha mantenido una relación especial con este tipo de partidos. La temporada pasada fue determinante tanto en la final de Copa como en el duelo del Lluís Companys, donde su energía y olfato goleador marcaron diferencias.

Sin embargo, Ferran llega al encuentro tras dos semanas sin jugar. Una pequeña lesión sufrida durante la concentración con la Selección —tras un gran partido ante Georgia— le obligó a abandonar el grupo el 13 de octubre. El percance, en principio leve, le impidió participar frente al Girona y al Olympiacos, aunque ya ha completado los últimos entrenamientos con normalidad y apunta a titular en el gran duelo.

En el Barça confían en que Ferran recupere su ritmo y explosividad de inmediato. Su inteligencia táctica, su capacidad para presionar y su instinto dentro del área lo convierten en un perfil imprescindible en el planteamiento de Flick. Además, su conexión con Pedri y Lamine Yamal puede ser una de las claves ofensivas del conjunto culé.

El valenciano vuelve justo a tiempo para el partido más importante del año. Si mantiene el nivel que mostró antes del parón, Ferran Torres puede ser, una vez más, el factor diferencial del Barça en el Clásico.