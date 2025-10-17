El Barcelona podrá reabrir el Camp Nou tras el permiso del Ayuntamiento

El Barcelona tiene luz verde para regresar al Spotify Camp Nou, luego de más de 3 años de no disputar un partido en ese histórico estadio.

El avance fundamental se otorgó finalmente por parte del Ayuntamiento de la ciudad, quien otorgó el permiso de primera ocupación del estadio correspondiente a la fase 1A que permite la entrada de 27.000 espectadores. De todas formas, el Barcelona esperará a la fase 1B, y recién cuando llegue ese OK, y puedan ingresar 47 mil personas, regresará a su histórico estadio.

El permiso de primera ocupación permite al club habilitar la tribuna y el fondo sur en el primer anillo del estadio. La siguiente fase ya incluiría la grada lateral, que además es la que exige la UEFA para que el estadio pueda acoger partidos de Champions League.

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Pese a que el club anunció al inicio de las remodelaciones que el nuevo estadio estaría listo en 18 meses, esta primera y larga fase de obras demandó más de dos años y cuatro meses, cuando todo comenzó el 1 de junio de 2023.

Por otra parte, la constructora turca encargada del trabajo, Limak, prometió abrir el estadio en noviembre de 2024 con una capacidad de 60.000 espectadores, algo que queda evidenciado que no llegó a cumplimentar.

Por el momento, el equipo presidido por Joan Laporta seguirá disputando sus partidos en el Estadi Olimpic de Montjüc, donde recibirá próximamente el Girona por LaLiga y al Olympiacos por la UEFA Champions League.

Los próximos compromisos del Barcelona en condición de local serán el domingo 2 de noviembre contra el Elche (luego del derby en el Bernabeu ante Real Madrid), el fin de semana del 22 y 23 de noviembre contra el Athletic Club, y el fin de semana del 29 y 30 de noviembre contra el Alavés. Todos son por LaLiga y todavía sin una sede confirmada.

