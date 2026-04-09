El Barcelona viene de otra noche dura dentro de la UEFA Champions League. Los de la ciudad condal fueron superados por el Atlético de Madrid en la cancha del Camp Nou por 0-2. Esto, deja la llave muy en contra para los culés de cara a la vuelta en la capital de España.

El juego se vio marcado por la polémica arbitral. Más de una decisión del central Itsván Kovács fue señalada como al menos cuestionable para el cuadro del Barcelona. Siendo el caso, el área jurídica ha presentado una queja formal ante la UEFA por la labor del central.

🚨 OFFICIAL: Barcelona fill complaint to UEFA for referee and VAR decisions. ⚠️



FC Barcelona reports that, on the day of the day of the day, the Club's legal services have presented a formal complaint against UEFA in relation to the matches that occurred in the match of the… pic.twitter.com/gguqPqmoBY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2026

A través de sus redes sociales, el club emitió el siguiente comunicado:

El FC Barcelona informa que, en el día de hoy, los servicios jurídicos del Club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid. El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado.

El Barcelona puso especial énfasis en una jugada sobre el minuto 54 del partido.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

La reclamación se centra en una acción concreta. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti. El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes.

Cerraron declaraciones afirmando que no es la primera vez en tiempos recientes donde son dañados por los jueces dentro de la Champions League.