El Barcelona puso la mira en el nuevo delantero del Chelsea como reemplazo de Lewandowski

El intento del Barcelona por encontrar un reemplazo a largo plazo para Robert Lewandowski sufrió otro revés después de conocerse que los culés seguían de cerca a Emanuel Emegha, delantero del Strasbourg que finalmente jugará en el Chelsea a partir del próximo verano.

A comienzos de semana se confirmó que los Blues llegaron a un acuerdo con su club asociado, el Strasbourg, para que Emegha aterrice en Stamford Bridge de cara a la temporada 2026/27. El prometedor internacional neerlandés firmó un contrato por siete años con el conjunto londinense.

El Chelsea se adelantó en el fichaje de Emanuel Emegha, cuyo gran rendimiento en Francia había despertado el interés de varios clubes europeos, varios de ellos con presencia en la Champions League. Según informó SPORT, uno de sus admiradores era el director deportivo del Barcelona, Deco.

El club azulgrana ya piensa en el futuro post-Lewandowski. El delantero polaco entra en el último año de su contrato con el Barça y, aunque viene de una temporada de 40 goles, parece difícil que la institución le ofrezca una extensión más allá de 2026. El próximo verano cumplirá 38 años.

RC Strasbourg Alsace v FC Nantes - Ligue 1 McDonald's | Eurasia Sport Images/GettyImages

Si bien la llegada de un delantero centro no fue una prioridad en el último mercado, la directiva sigue de cerca a varios atacantes pensando en el mediano plazo, y Emegha era uno de los nombres marcados en la agenda.

La sensación general es que el Barcelona intentará asegurarse al delantero del futuro el próximo verano, cuando se espera que la situación financiera del club haya mejorado respecto al panorama actual.

El nuevo atacante del Manchester United, Benjamin Šeško, también había estado en el radar azulgrana antes de fichar por Old Trafford. Con el traspaso de Emegha confirmado y otros nueves asegurando destino en los últimos meses, las opciones empiezan a reducirse.

En la órbita del Barça también ha sonado el nombre de Julián Álvarez, aunque su incorporación supondría un esfuerzo económico monumental. Lo mismo ocurre con otros delanteros de ese nivel, operaciones que el club catalán no ha podido concretar en los últimos tiempos.

Si el Barcelona no logra fichar a un delantero de primer nivel el próximo verano, la responsabilidad de reemplazar a Robert Lewandowski en la temporada 2026/27 recaería casi con total seguridad en los hombros de Ferran Torres.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp