Si ya había marcado en dos ocasiones Fermín López y también Raphinha, no podía quedarse fuera de la fiesta Robert Lewandowski, quien marcó el quinto y sexto gol del Futbol Club Barcelona frente al Valencia en el Estadi Johan Cruyff en esta Jornada 4 de LaLiga 2025/26.

El polaco entró de cambio por Ferrán Torres al minuto 68 del encuentro y solo seis más tarde, le llegó una pelota a los pies gracias a un pase entre líneas de Dani Olmo. Fue así que el ariete blaugrana disparó con mucha potencia casi en el punto penal para poner cifras más que definitivas en este partido.

Diez minutos después volvió a aparecer Robert dentro del área gracias a una asistencia de Marc Bernal, ahí el polaco no se puso nervioso ante la salida de Julen Agirrezabal y cuchareó la pelota para cerrar la fiesta blaugrana.

Lewan apenas había disputado 26 minutos esta campaña ya que había pasado por un proceso de recuperación de una lesión, la cual aparentemente quedó en el paso y para Hansi Flick será una moneda de cambio bastante redituable, para muestra lo realizado el día de hoy.