El Barcelona quiere robarle el fichaje del Cuti Romero al Real Madrid

Aunque tiene contrato hasta 2029, el capitán de los Spurs atraviesa un desgaste evidente con la dirigencia y el clima interno del club. Según informó Mundo Deportivo, el Barcelona volvió a poner su nombre en carpeta para el próximo mercado de verano, en una operación que promete ser una de las grandes novelas del receso europeo.

Romero, de 27 años, no solo es titular indiscutido: también es referente y uno de los futbolistas más representativos del plantel. Sin embargo, en las últimas semanas dejó mensajes públicos que expusieron el caos deportivo que atraviesa el equipo, especialmente por la crisis de lesiones y la falta de alternativas.

Cristian Romero, Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

LaLiga, el destino que el Cuti tiene entre ceja y ceja

El interés del Barça se apoya en un dato clave: el propio Romero ya dejó claro que quiere jugar en España. En una entrevista con Los Edul, el campeón del mundo admitió que le queda pendiente competir en LaLiga para completar su recorrido por las ligas más fuertes de Europa. Esa frase, sumada a los sondeos que mencionó el periodista argentino Gastón Edul, alimenta la idea de una salida en junio.

La situación de el Tottenham tampoco ayuda: la temporada fue irregular, el equipo quedó lejos de los puestos de arriba y la relación entre vestuario y dirigencia viene acumulando tensión desde hace meses.

Cuti Romero on Instagram pic.twitter.com/TTwkTXRhE0 — The Spurs Web (@thespursweb) February 2, 2026

El trueque que podría destrabar la operación

En paralelo, surgió un escenario que puede cambiar el tablero: un intercambio. El Tottenham sigue con atención a Ronald Araújo, defensor del Barcelona, como parte de una posible negociación. Esto permitiría al club catalán reducir el impacto económico de una transferencia que podría moverse entre cifras muy altas, dependiendo de la postura de los Spurs.

Para el club Culé, incluir a Araújo como moneda de cambio sería una forma de competir en una puja donde el dinero puede ser determinante.

El Real Madrid también aparece en escena

El gran problema para el Barça es que no está solo. En las últimas horas, Fichajes.net reveló que el Real Madrid habría avanzado con una oferta fuerte por el argentino. Más allá de si la cifra se concreta o no, el dato confirma algo: Romero es un objetivo premium y su salida de Inglaterra parece cada vez más inevitable.

