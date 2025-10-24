El Barcelona recibe una mala noticia sobre Raphinha para el Clásico contra el Real Madrid

Aunque parecía estar recuperándose de su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, Raphinha no estuvo en el entrenamiento del FC Barcelona de este viernes, previo al Clásico del domingo ante el Real Madrid.

De hecho, el periodista Gerard Romero reportó que el versátil delantero brasileño sintió molestias durante la sesión del jueves y no pudo completar la misma, motivo por el que el cuerpo técnico blaugrana, tras consultar con los servicios médicos del club, decidió no arriesgarlo y dejarlo fuera de la convocatoria para el esperado partido del Santiago Bernabéu, válido por la décima fecha de LaLiga.

‼️Rafa NO LLEGA al clásico.



El jugador al final de la sesión de ayer tuvo malas sensaciones y no pudó acabar el entreno.



Hoy no estuvo con el grupo.



Andreas y Frenkie hoy con todo el equipo.@JijantesFC — Gerard Romero (@gerardromero) October 24, 2025

Raphinha sufrió el mencionado percance el pasado 25 de septiembre en el duelo frente al Oviedo, y desde entonces ha permanecido alejado de la acción, al punto que se ha perdido los últimos cinco compromisos oficiales del Barça. Su ausencia ha supuesto un duro golpe para Hansi Flick, que pierde a uno de sus jugadores más decisivos de cara a la portería rival y un pilar en la presión alta en defensa; una faceta que es elemental para el entrenador alemán.

Antes de su lesión, el ex extremo del Leeds United y Sporting Clube de Portugal, entre otros equipos, acumulaba tres goles y dos asistencias en siete encuentros de la actual campaña, ratificando su preponderancia tras una 2024/2025 de ensueño, en la que registró 34 tantos y 23 pases de anotación, junto a un enorme despliegue y capacidad para romper líneas; argumentos fundamentales para que el Barcelona conquistara el triplete nacional (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España) y alcanzara las semifinales de la Champions League.

Con la baja de Raphinha, la oncena azulgrana afrontará el Clásico versus el Madrid en una situación complicada en ataque, donde Lamine Yamal será el único integrante disponible del tridente titular, y estelar, del curso anterior, ya que Robert Lewandowski continúa recuperándose de una lesión en el muslo izquierdo, sufrida durante la última ventana FIFA con Polonia.

