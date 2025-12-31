El Barcelona recuperaría a tres jugadores clave de cara al Derbi catalán y la Supercopa de España

El Barcelona recibió noticias alentadoras en su primera sesión de entrenamiento tras un descanso de 10 días, ya que Pedri, quien se perdió el último partido del equipo en 2025 por lesión, regresó al césped listo para participar en el debut del club en 2026.

Los líderes de La Liga regresaron a los entrenamientos el martes para comenzar a preparar el derbi catalán del sábado contra el Espanyol. Pedri pudo completar la sesión completa sin inconvenientes y envió un mensaje prometedor al finalizar para anunciar que ha superado una lesión menor en el tendón de la corva.

"Estoy bien, listo para jugar", dijo Pedri. "Tenía muchas ganas de entrenar; tuve una pequeña sobrecarga [muscular] pero afortunadamente ya estoy bien, con ganas de seguir ayudando al equipo y disfrutando en el campo".

En una sesión de entrenamiento abierta ante más de 5 mil aficionados en el Estadio Johan Cruyff, Hansi Flick se vio reforzado por el regreso de Pedri, quien está listo para la segunda mitad de la temporada.

Sin embargo, las noticias positivas no terminaron ahí, ya que otro mediocampista azulgrana también hizo su reaparición tras una lesión.

Por primera vez desde que se dislocó el hombro mientras anotaba el gol de la victoria contra el Atlético de Madrid el 2 de diciembre, Dani Olmo regresó al campo y participó en una parte de la primera sesión de entrenamiento del Barcelona tras el periodo festivo.

Afortunadamente, los temores iniciales han disminuido y, aunque no se espera que juegue contra el Espanyol, la esperanza es que Olmo esté listo cuando el Barcelona viaje a Arabia Saudita la próxima semana para defender su corona de la Supercopa de España.

Ronald Araújo también se reincorporó al grupo tras perderse los últimos siete partidos del año del Barcelona debido a asuntos personales. Al uruguayo se le dará tiempo para volver a su mejor forma física y mental, pero su presencia es un refuerzo bienvenido para una rotación de defensas centrales que se había vuelto repentinamente limitada.

Con estos regresos recientes, el Barcelona se encuentra en el estado de salud más óptimo desde el inicio de la temporada, mientras Gavi también entra en los últimos meses de su recuperación tras la cirugía de rodilla.

El equipo de Flick está recuperando jugadores y comenzando a funcionar a pleno rendimiento, lo que los convierte en un contendiente principal para cada trofeo disponible en los últimos cinco meses de la campaña.