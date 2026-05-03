El Barcelona está en su mejor momento. Pareciera ser que ya tiene LaLiga encaminada y, ya previo a esa posibilidad, consiguió un registro inédito para su palmarés. El equipo catalán se convirtió en el primero en alcanzar 29 victorias en las primeras 34 jornadas de una misma temporada del campeonato español.

El dato toma mayor dimensión al compararlo con el récord anterior del propio club, que era de 28 triunfos a esta altura. La diferencia númerica da cuenta de un salto significativo en términos de regularidad a lo largo del torneo. Jornada a jornada, el conjunto dirigido por Hansi Flick mantuvo un ritmo que le permitió tener su ventaja en la tabla y quedar a un paso del bicampeonato.

🚨 𝗦𝗧𝗔𝗧: Barcelona is the first team in history to win 29 out of the first 34 matches in a single La Liga season. pic.twitter.com/hsW7DbYcoZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 3, 2026

La victoria contra el Osasuna por 2-1 en condición de visitante fue la frutilla del postre de este recorrido. Robert Lewandowski y Ferran Torres anotaron los goles que definieron el encuentro en el cierre de los 90 minutos. Con ese resultado, los culés alcanzaron una ventaja de 14 puntos con cuatro fechas por disputar y un partido adicional jugado.

Ahora la lucha por el título quedó condicionada a lo que haga el Real Madrid en su compromiso frente al Espanyol. En caso de no ganar, el equipo azulgrana se asegurará matemáticamente el campeonato. Si el conjunto merengue suma de a tres, todo quedará encaminado para una definición en el clásico de la próxima jornada, donde un empate sería suficiente para el líder.

Por otro lado, y en medio de este torbellino emocional, Hansi Flick también logró un registro destacado a nivel individual. El DT alcanzó una racha de diez victorias consecutivas en LaLiga, cifra que lo ubica entre un grupo reducido de técnicos que lograron ese rendimiento en el club.

Con 28 títulos en su vitrina, el Barça está a nada de sumar una nueva liga. Además, 13 de esas conquistas llegaron en los últimos 21 años, lo que refuerza su dominio en el fútbol español de las últimas décadas. El momento exacto de la consagración se mantiene en misterio, pero el margen construido en todos estos meses deja al equipo en una posición muy favorable.